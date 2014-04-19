Космический грузовик Dragon отправился к МКС

Космический грузовой корабль Dragon отправился к Международной космической станции с базы ВВС на мысе Канаверал во Флориде, сообщает пресс-служба Национального управления США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства.

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На орбиту аппарат вывела ракета-носитель Falcon 9. Грузовой корабль доставит на МКС около 2,5 т грузов, в том числе оборудование, которое планируется задействовать в более 150 экспериментах.

Стыковка Dragon к станции запланирована на 20 апреля.

Это уже третий запуск частного грузового космического корабля Dragon, разработанного компанией SpaceX совместно с NASA.

SpaceX, которая принадлежит инженеру и миллиардеру Илону Маску, заключила с NASA контракт на сумму 1,6 млрд долл. на 12 миссий по доставке грузов на МКС.