 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Площадь пожара на кубанской нефтебазе выросла до 1700 кв. м

Сюжет
Военная операция на Украине
Пожар, начавшийся после падения обломков беспилотников, привел к утечке из одного из резервуаров с нефтепродуктами. К тушению возгорания привлечены 179 человек
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Площадь пожара на нефтебазе в районе станицы Кавказской в Краснодарском крае выросла до 1700 кв. м, сообщается в телеграм-канале оперштаба.

«В течение ночи произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов. Горение происходит внутри обвалования вокруг резервуара», — говорится в сообщении.

Пострадавших нет, пожар тушат 179 человек и 54 единицы техники.

Оперштаб сообщил о пожаре на нефтебазе в 5:11 мск, возгорание началось из-за падения обломков украинских беспилотников. На тот момент, по сообщению властей, площадь пожара составляла 20 кв. м.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

По предварительным данным, пострадавших нет, говорили в оперштабе. Всего было эвакуировано 30 человек. Работа предприятия приостановлена. Пожару присвоен четвертый ранг сложности из пяти возможных.

По информации Минобороны, в ночь на 19 марта силы ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами 57 украинских беспилотников. Атакам подверглись Курская, Орловская, Тульская и Брянская области. Об ударах по Краснодарскому краю ведомство не сообщало.

Утром 19 марта была приостановлена работа аэропортов Казани, Нижнего Новгорода и Нижнекамска. В Росавиации объясняли меры «обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов». Позже ограничения на полеты сняли.

Читайте РБК в Telegram.

Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения

Разговор Путина и Трампа. Первые подробности

Путин и Трамп завершили телефонный разговор

Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным

Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе

Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия

Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года

Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции

Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Краснодарский край пожар нефтебаза беспилотники
Материалы по теме
Дроны атаковали нефтебазу на Кубани
Политика
Пожар на нефтебазе в Туапсе потушили через три дня после атаки дронов
Политика
Минобороны сообщило еще о двух сбитых над Кубанью дронах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 87,57 (-3,27) Инвестиции, 18 мар, 18:21 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 81,5 (-2,8) Инвестиции, 18 мар, 18:21
Politico назвала участников тайных контактов США с украинской оппозициейПолитика, 11:55
У человека втрое больше слабых связей, чем сильных. В чем их пользаPro, 11:49
Кабмин отменил повышенные пени за просрочку платежей по ЖКУ до 2027 годаНедвижимость, 11:47
Акции «М.Видео» упали на опровержении Алекперовым планов покупки компанииИнвестиции, 11:46
В Ростове суд приговорил украинца к 26 годам за шпионаж и диверсииПолитика, 11:41
На Урале отменили итоги выборов, на которых победила жена водителя мэраПолитика, 11:36
В Тверской области взорвалась перевозившая газовые баллоны «Газель»Общество, 11:33
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Маркетплейсы уже не те: 7 причин, почему зарабатывать там стало сложнееPro, 11:30
В России выросла стоимость запчастей на иномарки, а на Lada — снизиласьАвто, 11:28
Пропавшую в Ачинске 15-летнюю школьницу нашлиОбщество, 11:24
Как удобнее расплачиваться в Турции в 2025 годуИнвестиции, 11:22
Курс токена Raydium вырос на 27% после новости о запуске мемкоин-сервисаКрипто, 11:18
Гашек назвал «государственной изменой» идею хоккейного матча США и РоссииСпорт, 11:16
НХЛ обновила прогноз, когда Овечкин побьет рекорд ГретцкиСпорт, 11:15