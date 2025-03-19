Площадь пожара на кубанской нефтебазе выросла до 1700 кв. м
Площадь пожара на нефтебазе в районе станицы Кавказской в Краснодарском крае выросла до 1700 кв. м, сообщается в телеграм-канале оперштаба.
«В течение ночи произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов. Горение происходит внутри обвалования вокруг резервуара», — говорится в сообщении.
Пострадавших нет, пожар тушат 179 человек и 54 единицы техники.
Оперштаб сообщил о пожаре на нефтебазе в 5:11 мск, возгорание началось из-за падения обломков украинских беспилотников. На тот момент, по сообщению властей, площадь пожара составляла 20 кв. м.
По предварительным данным, пострадавших нет, говорили в оперштабе. Всего было эвакуировано 30 человек. Работа предприятия приостановлена. Пожару присвоен четвертый ранг сложности из пяти возможных.
По информации Минобороны, в ночь на 19 марта силы ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами 57 украинских беспилотников. Атакам подверглись Курская, Орловская, Тульская и Брянская области. Об ударах по Краснодарскому краю ведомство не сообщало.
Утром 19 марта была приостановлена работа аэропортов Казани, Нижнего Новгорода и Нижнекамска. В Росавиации объясняли меры «обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов». Позже ограничения на полеты сняли.
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