Генпрокурор сообщил о конфискации у коррупционеров активов на ₽504 млрд
Генпрокуратура в прошлом году добилась конфискации у чиновников-коррупционеров имущества на 504 млрд руб., сообщил генпрокурор Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии ведомства.
«Основным инструментом изъятия коррупционных активов, который наиболее чувствителен для нарушителей, и имеет пролонгированный профилактический эффект, оставалась наша исковая работа», — рассказал он.
За год прокуроры выявили 165 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства, благодаря чему к дисциплинарной ответственности привлекли свыше 73 тыс. должностных лиц, а 703 человек уволили в связи с утратой доверия. Было заведено более 3 тыс. уголовных дел.
Игорь Краснов призвал прокуроров «действовать увереннее» с учетом принятого Конституционным судом «знакового решения, поставившего точку в вопросах сроков давности по антикоррупционным искам».
Конституционный суд в октябре решил, что на дела об изъятии коррупционного имущества по иску генпрокурора или подчиняющихся ему прокуроров сроки давности не распространятся — это касается активов, которые были приобретены вследствие нарушения лицом, замещающим или занимающим в настоящем или прошлом публично значимую должность.
Объем изъятого в прошлом году имущества (504 млрд руб.) сопоставим с результатом конфискаций по искам Генпрокуратуры с 2019 по 2024 года. За пять лет изъяли более 760 млрд руб. На эту сумму можно было бы построить более 250 школ — средняя стоимость строительства одной составляет около 3 млрд руб., уточнил тогда Краснов.
Читайте РБК в Telegram.
Назначена дата новых переговоров России и США
Трамп высказался о сближении России и Китая. Видео
Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения
Назначена дата обмена пленными России и Украины
Никита Михалков прокомментировал сообщения о своей госпитализации
Nvidia представила робота в стиле дроидов из «Звездных войн»
Канцлер Германии прокомментировал переговоры Путина и Трампа
Макрон призвал Европу вооружаться
В Турции задержан главный оппонент Эрдогана
Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов