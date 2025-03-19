Генпрокурор сообщил о конфискации у коррупционеров активов на ₽504 млрд

Игорь Краснов призвал прокуроров «действовать увереннее» в изъятии коррупционного имущества благодаря Конституционному суду, который постановил, что сроки давности не распространятся на дела о конфискациях

Генпрокуратура в прошлом году добилась конфискации у чиновников-коррупционеров имущества на 504 млрд руб., сообщил генпрокурор Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии ведомства.

«Основным инструментом изъятия коррупционных активов, который наиболее чувствителен для нарушителей, и имеет пролонгированный профилактический эффект, оставалась наша исковая работа», — рассказал он.

За год прокуроры выявили 165 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства, благодаря чему к дисциплинарной ответственности привлекли свыше 73 тыс. должностных лиц, а 703 человек уволили в связи с утратой доверия. Было заведено более 3 тыс. уголовных дел.

Игорь Краснов призвал прокуроров «действовать увереннее» с учетом принятого Конституционным судом «знакового решения, поставившего точку в вопросах сроков давности по антикоррупционным искам».

Конституционный суд в октябре решил, что на дела об изъятии коррупционного имущества по иску генпрокурора или подчиняющихся ему прокуроров сроки давности не распространятся — это касается активов, которые были приобретены вследствие нарушения лицом, замещающим или занимающим в настоящем или прошлом публично значимую должность.

Объем изъятого в прошлом году имущества (504 млрд руб.) сопоставим с результатом конфискаций по искам Генпрокуратуры с 2019 по 2024 года. За пять лет изъяли более 760 млрд руб. На эту сумму можно было бы построить более 250 школ — средняя стоимость строительства одной составляет около 3 млрд руб., уточнил тогда Краснов.