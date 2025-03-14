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Генпрокуратура обнаружила хищения в институте Рособрнадзора

Генпрокуратура обнаружила хищение более ₽100 млн в подведомственном Рособрнадзору институте. Проверка выявила фиктивные работы по изучению качества подготовки школьников, возбуждено уголовное дело
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Генеральная прокуратура сообщила об уголовном деле о крупных хищениях в подведомственном Рособрнадзору ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования». Официальный представитель ведомства Андрей Иванов сообщил, что дело было возбуждено по итогам прокурорской проверки, которая показала, что в 2021–2022 годах Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) заключила госконтракты на выполнение работ по изучению качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций. Их стоимость составила свыше 140 млн руб.

Согласно результатам проверки, должностные лица подведомственного Рособрнадзору ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» организовали схему с привлечением подконтрольных учреждению организаций и последующим заключением фиктивных договоров на выполнение этих работ. В результате было похищено более 100 млн руб. бюджетных средств.

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«По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество)», — сообщил Иванов.

Тема неэффективного использования бюджетных средств в этой области была поднята в середине декабря генеральным прокурором Игорем Красновым во время выступления в Совете Федерации. Он сообщил о нарушениях в деятельности Рособрнадзора. Речь шла, например, о том, что образовательные процессы многократно менялись, а методические пособия оставались прежними и устаревали. 2 тыс. человек были привлечены к ответственности, поскольку не смогли систематизировать учебный процесс.

«О результатах этих проверок масштабных мной проинформирован глава нашего государства Владимир Путин», — сказал тогда генпрокурор.

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Игорь Краснов

генпрокурор России
24 декабря 1975 года
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