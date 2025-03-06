В Екатеринбурге похитили 19-летнего участника военной операции
В Екатеринбурге похитили 19-летнего участника операции на Украине из-за долга в 50 тыс. руб., пишут «Ура.ру» и «Е1» со ссылкой на источники.
Собеседники сообщили, что похищение произошло днем 5 марта. Военнослужащий находился дома в отпуске по ранению, вступил в конфликт с компанией молодых людей, и его «поставили на счетчик» за обман, рассказал собеседник «Е1». «Сам парень тогда согласился, что соврал и должен за это будет заплатить 50 тыс. руб. Но деньги так и не передал. В итоге о долге решили напомнить угрозами и запугиванием», — уточнил он.
Когда потерпевший вышел из своей квартиры, его затащили в лифт, а потом насильно отвели в другой дом, где удерживали несколько часов трое парней, пишет «Е1». По данным «Ура.ру», в полицию обратилась девушка, ставшая свидетельницей похищения. «Троица снимала на видео, как потерпевший уверял, что якобы у него нет претензий», — сказал источник издания.
Прибывшие на место происшествия полицейские задержали похитителей, при обысках у них нашли корпус от гранатомета, пневматическую винтовку, холощенный автомат Калашникова и травматический пистолет. Задержанные не признали вину, их отпустили, отмечает «Ура.ру».
«В настоящее время следователем СК России по уголовному делу выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательной базы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых соответствующей меры пресечения», — сообщили в СК.
Как уточнил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, место, где находился потерпевший, вычислили сыщики уголовного розыска территориального ОВД, а найденный при обысках «арсенал» изъяли.
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