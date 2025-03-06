В Екатеринбурге похитили 19-летнего участника военной операции

В Екатеринбурге участника операции на Украине похитили знакомые, которым он соврал и оказался должен за это 50 тыс. руб. СК завел дело о вымогательстве и похищении человека

Фото: Наталия Шатохина / Global Look Press

В Екатеринбурге похитили 19-летнего участника операции на Украине из-за долга в 50 тыс. руб., пишут «Ура.ру» и «Е1» со ссылкой на источники.

Собеседники сообщили, что похищение произошло днем 5 марта. Военнослужащий находился дома в отпуске по ранению, вступил в конфликт с компанией молодых людей, и его «поставили на счетчик» за обман, рассказал собеседник «Е1». «Сам парень тогда согласился, что соврал и должен за это будет заплатить 50 тыс. руб. Но деньги так и не передал. В итоге о долге решили напомнить угрозами и запугиванием», — уточнил он.

Когда потерпевший вышел из своей квартиры, его затащили в лифт, а потом насильно отвели в другой дом, где удерживали несколько часов трое парней, пишет «Е1». По данным «Ура.ру», в полицию обратилась девушка, ставшая свидетельницей похищения. «Троица снимала на видео, как потерпевший уверял, что якобы у него нет претензий», — сказал источник издания.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали похитителей, при обысках у них нашли корпус от гранатомета, пневматическую винтовку, холощенный автомат Калашникова и травматический пистолет. Задержанные не признали вину, их отпустили, отмечает «Ура.ру».

Как сообщили РБК в СУ СК России по Свердловской области, возбуждено уголовное дело о вымогательстве (ст. 163 УК) и похищении человека (ст.126 УК). По версии следствия, молодые люди «предъявляли требования имущественного характера» своему знакомому с конца февраля по начало марта, а 4 марта похитили его.

«В настоящее время следователем СК России по уголовному делу выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательной базы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых соответствующей меры пресечения», — сообщили в СК.

Как уточнил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, место, где находился потерпевший, вычислили сыщики уголовного розыска территориального ОВД, а найденный при обысках «арсенал» изъяли.