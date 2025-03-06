 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Екатеринбурге похитили 19-летнего участника военной операции

В Екатеринбурге похитили 19-летнего участника спецоперации за долг в ₽50 тыс.
Сюжет
Военная операция на Украине
В Екатеринбурге участника операции на Украине похитили знакомые, которым он соврал и оказался должен за это 50 тыс. руб. СК завел дело о вымогательстве и похищении человека
Фото: Наталия Шатохина / Global Look Press
Фото: Наталия Шатохина / Global Look Press

В Екатеринбурге похитили 19-летнего участника операции на Украине из-за долга в 50 тыс. руб., пишут «Ура.ру» и «Е1» со ссылкой на источники.

Собеседники сообщили, что похищение произошло днем 5 марта. Военнослужащий находился дома в отпуске по ранению, вступил в конфликт с компанией молодых людей, и его «поставили на счетчик» за обман, рассказал собеседник «Е1». «Сам парень тогда согласился, что соврал и должен за это будет заплатить 50 тыс. руб. Но деньги так и не передал. В итоге о долге решили напомнить угрозами и запугиванием», — уточнил он.

Когда потерпевший вышел из своей квартиры, его затащили в лифт, а потом насильно отвели в другой дом, где удерживали несколько часов трое парней, пишет «Е1». По данным «Ура.ру», в полицию обратилась девушка, ставшая свидетельницей похищения. «Троица снимала на видео, как потерпевший уверял, что якобы у него нет претензий», — сказал источник издания.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали похитителей, при обысках у них нашли корпус от гранатомета, пневматическую винтовку, холощенный автомат Калашникова и травматический пистолет. Задержанные не признали вину, их отпустили, отмечает «Ура.ру».

В Приморье задержали мужчину после доведения до суицида участника боев
Общество
Как сообщили РБК в СУ СК России по Свердловской области, возбуждено уголовное дело о вымогательстве (ст. 163 УК) и похищении человека (ст.126 УК). По версии следствия, молодые люди «предъявляли требования имущественного характера» своему знакомому с конца февраля по начало марта, а 4 марта похитили его.

«В настоящее время следователем СК России по уголовному делу выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательной базы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых соответствующей меры пресечения», — сообщили в СК.

Как уточнил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, место, где находился потерпевший, вычислили сыщики уголовного розыска территориального ОВД, а найденный при обысках «арсенал» изъяли.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Екатеринбург похищение Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Приморье «этническая банда» довела до суицида участника спецоперации
Общество
В Москве начался суд над организатором дорогих свиданий с вымогательством
Общество
В Красноярске задержали двоих мужчин за вымогательство у Олега Митволя
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 95,7 (+1,8) Инвестиции, 05 мар, 17:33 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 89,79 (+0,54) Инвестиции, 05 мар, 17:33
В благотворительном фонде «Алеша» начался проект «Лети, лечи, лепесток»Пресс-релиз, 14:23
ФАС проконтролирует перерасчет платежей за электроэнергиюНедвижимость, 14:21
Большунов выиграл гонку на 10 км на чемпионате России в КазаниСпорт, 14:20
СК начала проверку из-за танца полуголой женщины у мемориала в МуромеОбщество, 14:20
Reuters узнал о планах США лишить правового статуса 240 тыс. украинцевПолитика, 14:20
От зеленой энергетики — обратно к нефти: итоги India Energy WeekОтрасли, 14:17
Захарова предложила Макрону расспросить Олланда о минских соглашенияхПолитика, 14:14
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Залужный обвинил США в разрушении мирового порядкаПолитика, 14:10
Рыночный парадокс IT-стартапов: капитал и спрос есть, предложение отстаетОтрасли, 14:09
В Ганновере произошел взрыв на производстве шин ContinentalОбщество, 14:06
ЦБ Турции снизил ставку третий раз подряд — до 42,5%Инвестиции, 14:06
Путин поздравил Терешкову с днем рожденияОбщество, 14:05
Тимошенко и Порошенко ответили на данные об обсуждении выборов с СШАПолитика, 14:02
Что такое роялти: виды, размер и примеры расчетаИнвестиции, 14:02