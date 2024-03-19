Минздрав изучит возможность практики для медвузов в зоне военной операции

По словам сопредседателя штаба Владимира Путина Марьяны Лысенко, будущие медики работают в зоне военной операции как волонтеры, но им не засчитывают это в качестве практики. Путин обещал решить вопрос

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Минздрав прорабатывает возможность прохождения студентами медицинских вузов практики в зоне военной операции, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.

«Вопрос о том, чтобы засчитывать в практику работу в зоне спецоперации и прифронтовых госпиталях тем студентам-медикам, которые поехали туда в качестве добровольцев, в настоящий момент прорабатывается», — сказали там. В проработке этого вопроса также принимает участие Минобрнауки.

Тему работы студентов-медиков в прифронтовой зоне подняла сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина, главврач одной из московских больниц Марьяна Лысенко на его встрече с членами штаба. Она пояснила, что будущие медики работают в зоне военной операции как волонтеры, но им не засчитывают это в качестве практики. «Мы этот вопрос уже обсуждали с Минздравом. Можно это решить?» — спросила Лысенко.

Путин в ответ напомнил о прохождении практики студентами во время пандемии коронавируса и добавил: «Это все можно сделать», его слова приводит ТАСС.

В пресс-службе Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» «Коммерсанту» уточнили, что 492 волонтера-медика помогают младшему и среднему медперсоналу на территории девяти регионов, в том числе в Белгородской и Ростовской областях, ДНР и ЛНР и в Крыму. Больше всего медиков-волонтеров — 210 — в ДНР. По словам главы Совета Ассоциации волонтерских центров, главы комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, в военных госпиталях и больницах в прифронтовых районах и в зоне военной операции работают более 2 тыс. волонтеров-медиков, в том числе и студенты.