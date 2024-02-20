Ученые предупредили об опасных «побочках» новых препаратов от Альцгеймера

Ученые выражают беспокойство из-за сокращения мозга и кровоизлияния в мозг вследствие приема новых препаратов от болезни Альцгеймера леканемаба и донанемаба. Они могут замедлять снижение когнитивных функций, но незначительно

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Ученые предупредили о «значительных пробелах» в обнародованных результатах исследования безопасности двух препаратов от болезни Альцгеймера — леканемаба, разработанного японской Eisai и ее американским партнером Biogen, и донанемаба от американской Lilly, названных революционными, сообщает The Times.

Эти лекарства, согласно опубликованным данным исследований, могут замедлять снижение когнитивных функций, очищая мозг от токсичного белка амилоида, который считается отличительным признаком болезни Альцгеймера. Однако вместе с тем препараты могут вызывать серьезные побочные эффекты, включая сокращение мозга и кровотечение.

Руководитель отдела политики британского Alzheimer's Research UK Дэвид Томас заявил, что эти препараты, как и многие методы лечения первого поколения имеют «относительно скромный эффект и сопряжены с риском серьезных побочных эффектов, которые необходимо полностью изучить, прежде чем они смогут стать доступными для людей». В Великобритании решение об одобрении леканемаба ожидается на следующей неделе, а донанемаба — позже в этом году.

Леканемаб от Eisai к концу 18-месячного исследования замедлил скорость снижения когнитивных функций в среднем на 27% по сравнению с плацебо. Однако это затрагивало только пациентов, которым давали препарат, набравшим на 0,45 балла больше по шкале, измеряющей когнитивные функции и варьирующейся от 0 до 18.

По словам старшего клинического исследователя финансируемого правительством Национального института по проблемам старения в США, доктора Мадхава Тамбисетти, в реальной жизни разница заметна, когда она превышает 1 балл. Донанемаб от Lilly замедлил снижение когнитивных функций на 35% по сравнению с плацебо.

В то же время во время испытаний примерно у 21% принимавших леканемаб наблюдался отек мозга или кровотечение по сравнению с 9% из тех, кто получал плацебо. У большинства эти проблемы были решены, но до 1% участников исследования испытывали серьезные побочные эффекты. После завершения исследования трое пациентов, у которых наблюдались отек мозга и кровотечение, умерли.

Тамбисетти считает, что «ключевые фрагменты информации», собранные в ходе исследования, еще не были опубликованы. «Ключевой вопрос, на который, я думаю, не был дан ответ или о котором не сообщалось, заключается в том, как эти случаи отека мозга и кровоизлияния в мозг влияют на память пациентов в конце исследования», — сказал он, выступая на ежегодном собрании Американской ассоциации содействия развитию науки в Денвере

Профессор Университетского колледжа Лондона Роб Ховард выразил беспокойство из-за так называемых аномалий визуализации, связанными с амилоидом (ARIA, различиями, наблюдаемые при МРТ головного мозга) и потерей объема мозга некоторых участников исследования.

«Когда я смотрю на МРТ-снимок, на котором видны ARIA, это напоминает мне о том, как я смотрю на МРТ-снимки пациентов, перенесших инсульт или какую-либо черепно-мозговую травму. <...> У пациентов, принимавших эти препараты, мозг, кажется, сокращается быстрее, чем у людей, получавших плацебо», — сказал он, добавив, что потеря объема мозга обычно означает, что клетки мозга умирают.

Ховард отметил, что в случае одобрения этих препаратов есть риск того, что пациентам поставят неправильный диагноз и будут давать лекарство, которое может только навредить, поскольку лечение болезни Альцгеймера должно начинаться как можно скорее.

Разработчик леканемаба Eisai заявила, что любая потеря объема в мозге пациентов, получавших препарат «не была связана с ухудшением измеренных нейродегенеративных исходов» во время исследования, и что «мы не могли сделать вывод о том, что потеря объема представляла собой диффузную потерю нейронов». В заявлении говорится, что потеря объема мозга «не была связана с ухудшением измеренных нейродегенеративных биомаркеров или исходов» во время испытания.

Представитель Lilly подчеркнул, что не все пациенты подходят для терапии, нацеленной на амилоид. В заявлении компании сказано, что случаи ARIA, наблюдавшиеся в ходе испытания донанемаба, «не оказали влияния на заключение об эффективности» препарата через 18 месяцев. «Изменение объема мозга при потенциальном лечении болезни Альцгеймера широко наблюдалось, хотя, по общему признанию, не до конца изучено. <...> Нельзя предполагать, что изменения объема связаны исключительно с потерей мозговой ткани», — добавил представитель Lilly.

В начале прошлого года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение леканемаба в ускоренном порядке. При этом лекарство поставляется с предупреждением «черного ящика», которое указывает на риск потенциально серьезных осложнений, отмечает Times. В предупреждении говорится, что пациенты с двумя копиями генетического варианта, который увеличивает риск развития болезни Альцгеймера, по-видимому, подвергаются более высокому риску.