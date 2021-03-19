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Суд арестовал фигурантов дела о хищении у «Россетей» на ₽10 млрд

Суд арестовал пять фигурантов дела о хищении 10 млрд руб. у «Россетей», еще один оставлен под подпиской о невыезде. По версии следствия, они выводили деньги от плательщиков за рубеж через подставные компании
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В пресс-службе Тверского районного суда сообщили РБК, что суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Вадима Литвинова, Елизаветы Сахно, Светланы Никодимовой, Николая Корнеева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 мая, в отношении Ивана Ворачева — до 18 мая.

«Ходатайство следствия об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу оставлено без удовлетворения в отношении Николая Кривцунова», — рассказали РБК в пресс-службе.

Арестованные — это бывшие руководители и сотрудники региональных энергосбытовых компаний ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт», ПАО «Челябэнергосбыт». Следователи обвиняют их в мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества. Все они были задержаны сегодня.

МВД задержало 11 подозреваемых по делу о хищении ₽10 млрд у «Россетей»
Общество
Фото:Александр Щербак / ТАСС

По версии обвинения, энергосбытовые компании занимались непрофильной финансовой деятельностью: выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили денежные средства в уставной капитал сторонних организаций, а также заключали договоры уступки права требования. Таким образом они искусственно создавали долги, которые погашали за счет средств, полученных от потребителей электроэнергии. При этом долги перед поставщиками энергии, ПАО «Россети», компании не выплачивали. Всего с 2004 по 2019 год участники преступного сообщества вывели в подконтрольные им зарубежные компании более 10 млрд руб.

Организаторы преступного сообщества объявлены в международный розыск. На имущество обвиняемых и подконтрольных им организаций наложен арест на общую сумму порядка 7 млрд руб.

Авторы
Елизавета Ламова, Георгий Тадтаев
Россети мошенничество арест
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