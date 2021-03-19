Собянин показал будущий облик острова Балчуг в центре Москвы

Грядущая реконструкция городского пространства вблизи Кремля и «Зарядья» станет крупнейшей для Москвы в этом году. Ожидается, что Балчуг засадят зеленью и условно разделят пространство на историческое и современное

Власти Москвы планируют начать в текущем году масштабную реконструкцию острова Балчуг в центре Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По словам градоначальника, реконструкция острова, расположенного в непосредственной близости от Кремля и парка «Зарядье», должна была начаться еще в прошлом году. «Но по понятным причинам работы пришлось отложить на 2021 год», — сказал он, отметив, что сейчас «улицы здесь выглядят грустно и уныло». Мэр также посетовал на отсутствие зелени в этом районе и на разбитые местами тротуары, которые «отпугивают пешеходов».

Главная идея реконструкции Балчуга — условное разделение городского пространства на историческое и современное, рассказал Собянин. Тротуары внутри острова планируется привести в порядок и разместить вдоль них «классические московские» лавочки, а пространство вдоль набережных сделать, напротив, более ярким и современным. Поддерживать стилистику того или иного места станут и уличные фонари. Часть из них, по словам мэра, будут выполнены в современном стиле минимализма, другие будут напоминать старинные газовые фонари.