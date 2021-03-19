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Собянин показал будущий облик острова Балчуг в центре Москвы

Грядущая реконструкция городского пространства вблизи Кремля и «Зарядья» станет крупнейшей для Москвы в этом году. Ожидается, что Балчуг засадят зеленью и условно разделят пространство на историческое и современное

Фото:sobyanin.ru Фото:sobyanin.ru Фото:sobyanin.ru Фото:sobyanin.ru Фото:sobyanin.ru Фото:sobyanin.ru Фото:sobyanin.ru Фото:sobyanin.ru Фото:sobyanin.ru Фото:sobyanin.ru Фото:sobyanin.ru
Фото: sobyanin.ru

Власти Москвы планируют начать в текущем году масштабную реконструкцию острова Балчуг в центре Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По словам градоначальника, реконструкция острова, расположенного в непосредственной близости от Кремля и парка «Зарядье», должна была начаться еще в прошлом году. «Но по понятным причинам работы пришлось отложить на 2021 год», — сказал он, отметив, что сейчас «улицы здесь выглядят грустно и уныло». Мэр также посетовал на отсутствие зелени в этом районе и на разбитые местами тротуары, которые «отпугивают пешеходов».

Главная идея реконструкции Балчуга — условное разделение городского пространства на историческое и современное, рассказал Собянин. Тротуары внутри острова планируется привести в порядок и разместить вдоль них «классические московские» лавочки, а пространство вдоль набережных сделать, напротив, более ярким и современным. Поддерживать стилистику того или иного места станут и уличные фонари. Часть из них, по словам мэра, будут выполнены в современном стиле минимализма, другие будут напоминать старинные газовые фонари.

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Изюминкой проекта власти Москвы называют благоустройство Репинского сквера. Он был создан к 800-летию Москвы в 1948 году и считается самым большим зеленым пространством Балчуга. Власти обещают высадить новые и при этом максимально сохранить уже существующие деревья, а также установить новые фонари, скамейки и урны, которые будут выполнены в стиле конца 40-х годов прошлого века.

В целом планируется добавить на острове зелени. «Новые зеленые насаждения придадут свежий облик променадам и станут естественной преградой, которая защитит пешеходов от пыли проезжей части», — пообещал Собянин. Он также добавил, что Балчуг станет крупнейшим проектом реконструкции городского пространства в 2021 году.

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Мария Бондаренко
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