Общество , 05 сен, 14:16
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В Москве после реконструкции открыли Северный речной вокзал
сообщается на сайте главы города.
Открытие речного вокзала Собянин назвал замечательным подарком москвичам ко Дню города. По словам мэра, здание вокзала и набережная находились в плачевном состоянии.
По информации мэрии, реконструированный вокзал станет не только транспортным объектом, но и местом отдыха. Предполагается, что вокзал будут использовать для киносъемок и проведения общегородских мероприятий.
Отмечается, что во время реставрации здания удалось сохранить большинство оригинальных элементов и деталей интерьера, а утраченные части были восстановлены.