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В Москве после реконструкции открыли Северный речной вокзал

Фото: Сергей Быстров / пресс-служба мэра и правительства Москвы Фото: Сергей Быстров / пресс-служба мэра и правительства Москвы Фото: Сергей Быстров / пресс-служба мэра и правительства Москвы Фото: Сергей Быстров / пресс-служба мэра и правительства Москвы Фото: Сергей Быстров / пресс-служба мэра и правительства Москвы Фото: Сергей Быстров / пресс-служба мэра и правительства Москвы Фото: Владимир Новиков / пресс-служба мэра и правительства Москвы Фото: Сергей Быстров / пресс-служба мэра и правительства Москвы Фото: Сергей Быстров / пресс-служба мэра и правительства Москвы Фото: Сергей Быстров / пресс-служба мэра и правительства Москвы Фото: Сергей Быстров / пресс-служба мэра и правительства Москвы Фото: Сергей Быстров / пресс-служба мэра и правительства Москвы
Фото: Сергей Быстров / пресс-служба мэра и правительства Москвы
В Москве после реставрации открылись для посетителей Северный речной вокзал и прилегающий к нему парк. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на сайте главы города.

Открытие речного вокзала Собянин назвал замечательным подарком москвичам ко Дню города. По словам мэра, здание вокзала и набережная находились в плачевном состоянии.

По информации мэрии, реконструированный вокзал станет не только транспортным объектом, но и местом отдыха. Предполагается, что вокзал будут использовать для киносъемок и проведения общегородских мероприятий.

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Отмечается, что во время реставрации здания удалось сохранить большинство оригинальных элементов и деталей интерьера, а утраченные части были восстановлены.

Здание Северного речного вокзала — памятник архитектуры 1930-х годов.

Теги: «Речной вокзал», реконструкция
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