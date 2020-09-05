В Москве после реконструкции открыли Северный речной вокзал

В Москве после реставрации открылись для посетителей Северный речной вокзал и прилегающий к нему парк. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на сайте главы города.

Открытие речного вокзала Собянин назвал замечательным подарком москвичам ко Дню города. По словам мэра, здание вокзала и набережная находились в плачевном состоянии.

По информации мэрии, реконструированный вокзал станет не только транспортным объектом, но и местом отдыха. Предполагается, что вокзал будут использовать для киносъемок и проведения общегородских мероприятий.

Отмечается, что во время реставрации здания удалось сохранить большинство оригинальных элементов и деталей интерьера, а утраченные части были восстановлены.