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Путин заявил о необходимости готовиться к любому сценарию с коронавирусом

Во время встречи с главой Севастополя российский лидер согласился с отменой массовых мероприятий в городе
Встреча Владимира Путина с Михаилом Развожаевым (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с временно исполняющим обязанности главы Севастополя Михаилом Развожаевым заявил о необходимости быть готовыми к изменению ситуации в связи с распространением коронавируса.

«Надо быть готовым к любому развитию событий», — заявил глава государства во время беседы, стенограмму которой опубликовала пресс-служба Кремля.

Таким образом Путин прокомментировал слова Развожаева о мерах, принимаемых в Севастополе. По словам главы региона, ни одного подтвержденного случая инфицирования в городе пока нет, но массовые мероприятия, связанные с годовщиной присоединения к России, отменены. «Вы все правильно делаете», — сказал президент.

Накануне на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя Путин вновь коснулся возможного переноса общероссийского голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля на более поздний срок.

«Если ситуация будет с эпидемиологической точки зрения неблагоприятной, мы отодвинем и перенесем срок голосования, закон это позволяет сделать. Проведем его в более поздние сроки. Но если обстановка позволит, то проводить будем, но проводить будем, конечно, с соблюдением всех предосторожностей, которые в таких случаях должны применяться на участках для голосования, с использованием соответствующих средств защиты», — сказал глава государства.

Общее число зараженных коронавирусом в России накануне достигло 147 человек. За сутки было зарегистрировано 33 новых подтвержденных случая инфицирования, в том числе 31 в Москве и еще по одному в Новосибирской и Томской областях.

В четверг стало известно, что в Москве умерла 79-летняя пациентка, у которой ранее был выявлен коронавирус. По официальному сообщению столичного оперативного штаба, причиной смерти стала тяжелая пневмония на фоне сопутствующих хронических заболеваний.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Севастополь, коронавирус
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