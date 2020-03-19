Путин заявил о необходимости готовиться к любому сценарию с коронавирусом

Во время встречи с главой Севастополя российский лидер согласился с отменой массовых мероприятий в городе

Встреча Владимира Путина с Михаилом Развожаевым (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с временно исполняющим обязанности главы Севастополя Михаилом Развожаевым заявил о необходимости быть готовыми к изменению ситуации в связи с распространением коронавируса.

«Надо быть готовым к любому развитию событий», — заявил глава государства во время беседы, стенограмму которой опубликовала пресс-служба Кремля.

Таким образом Путин прокомментировал слова Развожаева о мерах, принимаемых в Севастополе. По словам главы региона, ни одного подтвержденного случая инфицирования в городе пока нет, но массовые мероприятия, связанные с годовщиной присоединения к России, отменены. «Вы все правильно делаете», — сказал президент.

Накануне на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя Путин вновь коснулся возможного переноса общероссийского голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля на более поздний срок.

«Если ситуация будет с эпидемиологической точки зрения неблагоприятной, мы отодвинем и перенесем срок голосования, закон это позволяет сделать. Проведем его в более поздние сроки. Но если обстановка позволит, то проводить будем, но проводить будем, конечно, с соблюдением всех предосторожностей, которые в таких случаях должны применяться на участках для голосования, с использованием соответствующих средств защиты», — сказал глава государства.