Путин пообщался с Назарбаевым до его объявления об отставке

Заявивший об уходе в отставку президент Казахстана Нурсултан Назарбаев до обращения к нации во вторник пообщался с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Днем сегодня был телефонный разговор президента Путина с президентом Назарбаевым. Но мы не располагаем информацией о содержании этого разговора», — сказал Песков, добавив, что пресс-служба Кремля пока не комментирует данный вопрос.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что уход Назарбаева стал для нее «серьезной, неожиданной новостью».
Занимавший президентский пост с 1990 года Назарбаев заявил о сложении полномочий во время обращения к народу Казахстана. Указ об отставке он подписал в прямом эфире.