Путин пообщался с Назарбаевым до его объявления об отставке

Путин пообщался с Назарбаевым до его объявления об отставке

Ушедший в отставку президент Казахстана провел телефонный разговор с российским коллегой ранее 19 марта

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Заявивший об уходе в отставку президент Казахстана Нурсултан Назарбаев до обращения к нации во вторник пообщался с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

​«Днем сегодня был телефонный разговор президента Путина с президентом Назарбаевым. Но мы не располагаем информацией о содержании этого разговора», — сказал Песков, добавив, что пресс-служба Кремля пока не комментирует данный вопрос.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что уход Назарбаева стал для нее «серьезной, неожиданной новостью».

Видео: РБК

Занимавший президентский пост с 1990 года Назарбаев заявил о сложении полномочий во время обращения к народу Казахстана. Указ об отставке он подписал в прямом эфире.