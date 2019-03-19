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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,48%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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La Scala вернет Саудовской Аравии €3 млн
Королевство рассчитывало получить место в совете директоров театра. В La Scala объяснили, что сделка не была оформлена должным образом
Фото: Brescia / Amisano Teatro alla Scala / Reuters

Совет директоров оперного театра La Scala принял решение вернуть взнос в размере €3 млн, который совершил министр культуры Саудовской Аравии, передает Associated Press. В театре заявили, что назначение средств не было зафиксировано должным образом, а совет директоров не уведомили о переговорах с королевством.

Однако, пишет агентство, мэр Милана Джузеппе Сала не стал исключать вероятности новых переговоров с королевством. Не скажется это и на планах отправить труппу театра на гастроли в Саудовскую Аравию в 2020 году.

В рамках соглашения с Эр-Риядом планировалось открыть музыкальную школу в Саудовской Аравии. В ней смогли бы учиться все дети в королевстве вне зависимости от пола. В свою очередь, Эр-Рияд получил бы право назначить своего представителя в совет директоров театра. Всего королевство намеревалось вложить в La Scala €15 млн на протяжении пяти лет.

Глава La Scala Александр Перейра ранее говорил, что Сала и министр культуры Италии Альберто Бонисоли были в курсе соглашения с Саудовской Аравией, пишет The Guardian.

Газета также отмечает, что потенциальную сделку с Эр-Риядом раскритиковали правозащитники — причиной стало убийство журналиста Джамаля Хашкаджи в саудовском посольстве в Анкаре в октябре 2018 года. Хашкаджи в публикациях в западной прессе критиковал власти королевства, СМИ связывали его убийство с крон-принцем Мухаммедом бен Салманом. Саудовская Аравия признала факт убийства журналиста в своем консульстве и объявила о задержании предполагаемых убийц. Причастность наследного принца к произошедшему Эр-Рияд отрицает.

На сайте саудовского посольства в Италии сказано, что королевство является девятым по объему торговли партнером Италии.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Саудовская Аравия, La Scala
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