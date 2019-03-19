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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,48%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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The Economist назвал самые дорогие и дешевые города мира
В 2018 году самыми дорогими мегаполисами мира стали азиатские Сингапур, Гонконг и столица Франции Париж. Килограмм хлеба в Сеуле в переводе на российскую валюту стоит дороже 1 тыс. руб.
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Исследовательское подразделение журнала ​The Economist опубликовало исследование, посвященное стоимости жизни в крупнейших мегаполисах. Статус самого дорогого города планеты разделили Сингапур, Гонконг и Париж.

В прошлом году Сингапур был единоличным лидером. Париж поднялся в рейтинге на одну строчку, Гонконг — на шесть. Вслед за ними идут швейцарские Цюрих и Женева, японская Осака и южнокорейский Сеул. Седьмое место в топ-10 самых дорогих городов занял Нью-Йорк, замыкают десятку Тель-Авив и Лос-Анджелес.

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Исследование составлено на основе замера и сравнения цен в различных категориях товаров и услуг. Средняя стоимость килограмма хлеба в Нью-Йорке составляет $8,33 (536 руб.), в Сеуле — $15,59 (1003 руб.). Самое дорогое пиво — в Нью-Йорке; стоимость одной бутылки объемом 330 мл — $3,33 (214,3 руб.). Первое место Нью-Йорк занимает и по стоимости стрижки: цена на женскую стрижку в среднем составляет $210 (13,5 тыс. руб.).

​The Economist измеряет дороговизну жизни в городах в процентах от стоимости жизни в Нью-Йорке, принимаемого за 100%. В Сингапуре, Париже и Гонконге показатель составляет 107%. Средний показатель на основе изучения 100 городов, включенных в исследование, — 69%. Как отмечают авторы доклада, с 2017 года стоимость проживания снизилась: в 2017 году средний показатель был на уровне 73%, пять лет назад — 82%.

Стоимость проживания в различных регионах планеты складывается из различных затрат. Так, в европейских городах особенно дорогой оказывается недвижимость.

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The Economist назвал самый комфортный для жизни город мира

Москва в списке городов оказалась на 102-м месте. За год стоимость жизни в Москве, измеряемая в долларах, упала на 11 п.п., благодаря чему российская столица опустилась в рейтинге на 16 позиций. The Economist отмечает, что на изменение положения в рейтинге влияют колебания стоимости местной валюты по отношению к доллару.

Самыми дешевыми мегаполисами мира, по данным The Economist, стали Каракас, Дамаск, Ташкент и Алма-Ата.

В августе 2018 года The Economist опубликовал новый рейтинг самых комфортных для проживания мегаполисов мира. Первые места в списке заняли Вена, Мельбурн и Осака.​

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: The Economist, Рейтинг
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