The Economist назвал самые дорогие и дешевые города мира

В 2018 году самыми дорогими мегаполисами мира стали азиатские Сингапур, Гонконг и столица Франции Париж. Килограмм хлеба в Сеуле в переводе на российскую валюту стоит дороже 1 тыс. руб.

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Исследовательское подразделение журнала ​The Economist опубликовало исследование, посвященное стоимости жизни в крупнейших мегаполисах. Статус самого дорогого города планеты разделили Сингапур, Гонконг и Париж.

В прошлом году Сингапур был единоличным лидером. Париж поднялся в рейтинге на одну строчку, Гонконг — на шесть. Вслед за ними идут швейцарские Цюрих и Женева, японская Осака и южнокорейский Сеул. Седьмое место в топ-10 самых дорогих городов занял Нью-Йорк, замыкают десятку Тель-Авив и Лос-Анджелес.

Исследование составлено на основе замера и сравнения цен в различных категориях товаров и услуг. Средняя стоимость килограмма хлеба в Нью-Йорке составляет $8,33 (536 руб.), в Сеуле — $15,59 (1003 руб.). Самое дорогое пиво — в Нью-Йорке; стоимость одной бутылки объемом 330 мл — $3,33 (214,3 руб.). Первое место Нью-Йорк занимает и по стоимости стрижки: цена на женскую стрижку в среднем составляет $210 (13,5 тыс. руб.).

​The Economist измеряет дороговизну жизни в городах в процентах от стоимости жизни в Нью-Йорке, принимаемого за 100%. В Сингапуре, Париже и Гонконге показатель составляет 107%. Средний показатель на основе изучения 100 городов, включенных в исследование, — 69%. Как отмечают авторы доклада, с 2017 года стоимость проживания снизилась: в 2017 году средний показатель был на уровне 73%, пять лет назад — 82%.