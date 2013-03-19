СК возбудил дело о халатности при усыновлении братьев Кузьминых

Управление Следственного комитета РФ по Псковской области возбудило уголовное дело по факту халатности при оформлении документов на усыновление братьев Максима и Кирилла Кузьминых гражданами США. Как сообщает 19 марта пресс-служба СКР, социальные службы не предоставили в суд, который рассматривал вопрос об усыновлении детей американцами, полную информацию о биологических родственниках мальчиков.

Фото: ИТАР-ТАСС

В ходе проверки следователи получили данные о том, что бабушка детей по линии биологического отца "интересовалась их здоровьем и развитием, а также возможностью посещения их в детском учреждении".

Эта информация, по данным СКР, была известна чиновникам Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области, а также территориальных органов опеки и попечительства Печорского и Гдовского районов и Областного дома ребенка. Однако до суда она не была доведена.

Кроме того, следствие даст правовую оценку "ненадлежащему исполнению обязанностей чиновниками социальных служб при оформлении и проверке документов об отказе в установлении опеки над детьми их родственниками и при выявлении граждан РФ, желавших усыновить мальчиков".

В результате действий сотрудников соцслужб суд не смог в полном объеме исследовать обстоятельства дела в части обеспечения прав братьев Кузьминых на проживание и воспитание в российской семье и вынужден был принять решение о передаче детей американским родителям.

Напомним, о гибели М.Кузьмина в США от рук приемной матери Лауры Шатто заявил 18 февраля уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов. Сообщалось, что ребенка долгое время заставляли принимать психотропные препараты, которые используются для лечения шизофрении у взрослых. Позже стало известно, что препараты М.Кузьмину прописал врач, а никаких свидетельств избиения ребенка приемными родителями нет.

По версии полиции Техаса, российский мальчик погиб в результате несчастного случая – предположительно, он упал с детской горки или с качелей.