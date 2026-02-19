Познер сравнил напряженность в мире сейчас и во время холодной войны

По сравнению с временами «холодной войны» ситуация «гораздо хуже», заявил Познер. По его словам, сегодня фактически уже нет договоров об ограничении ядерного оружия, а телемосты между США и Россией как в 80-х вряд ли возможны

Владимир Познер (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Непродление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) «открывает ворота для развития этого смертоносного оружия», о котором сегодня никто не говорит, заявил Радио РБК телеведущий Владимир Познер. На вопрос о том, напоминает ли ему нынешняя мировая напряженность обстановку, сложившуюся во время телемостов СССР и США, которые он вел, журналист ответил: «И да, и нет».

Телемосты СССР — США — серия прямых телевизионных мостов между Советским Союзом и Соединенными Штатами, проводившихся в 1980-х годах с использованием спутниковой связи. Первый телемост состоялся 5 сентября 1982 года между Москвой и Лос-Анджелесом. Его и последующие телемосты вели Фил Донахью и Владимир Познер.

«С одной стороны, вроде бы можно было сказать да. Но на самом деле всё, на мой взгляд, гораздо хуже. Потому что тогда всё-таки эти соглашения, эти договоры что ли, об ограничении ядерного оружия существовали. Сегодня их нет», — подчеркнул Познер.

По его словам, раньше тема нераспространения этого оружия беспокоила людей «и в нашей стране, и в Америке», а сейчас складывается впечатление, «что этого оружия нет» и никто по этому поводу «особенно не переживает».

Кроме того, Познер отметил, что взаимоотношения России и других стран вызывает у него «дежавю, гораздо более высокий по накалу», потому что, несмотря на то, что в 1982 году СССР и США находились в состоянии «холодной войны», сегодня отношение к Москве гораздо хуже.

«[Тогда все] как бы привыкли друг к другу в этом состоянии, и особых чувств по отношению к другу у рядовых людей не было. Ну да, Белый дом, да, Уолл-стрит, капитализм. И с той стороны: ну Кремль, да, понятно. <...> Было все как-то на определенном, не слишком высоком уровне сегодня совсем не так», — считает Познер.

По его мнению, сегодня серия телемостов, подобных тем, что были в СССР, «была бы крайне полезна». «Другое дело, что вряд ли это получится», — добавил журналист.

Он отметил, что ему было бы интересно вести подобный телемост, поскольку он «всегда был сторонником сближения отношений между этими двумя странами». Кроме того, ему это было бы интересно с профессиональной точки зрения.

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости подготовить новый, усовершенствованный и модернизированный договор о сокращении наступательных вооружений вместо его продления.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Россия вступит в переговоры с США по продлению ДСНВ при наличии конструктивной реакции от американской стороны на российские предложения. Позже вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Соединенные Штаты продолжают вести переговоры с Россией о заключении обновленного варианта ДСНВ.