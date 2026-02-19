Путин назвал нюанс принципа «вор должен сидеть в тюрьме»

По словам Путина, не всегда следует «сразу запирать человека за решетку» при небольшом правонарушении. Известно, что наказание должно быть неизбежным, но вопрос, каким оно будет, должны решать суды, сказал президент

Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

За небольшие правонарушения не обязательно сразу лишать свободы, заявил президент Владимир Путин на ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов, передает корреспондент РБК.

«Конечно, было сказано, все мы помним «вор должен сидеть в тюрьме». Но есть нюанс. Даже какие-то небольшие правонарушение — сразу запирать человека за решетку — не всегда это обосновано. Конечно, самое главное, мы хорошо знаем со скамьи университетской, институтской, это чтобы наказание было неизбежным, а вот вопрос какое это должно быть наказание — это как раз ваш вопрос», — сказал он.

«Вор должен сидеть в тюрьме», — цитата из фильма «Место встречи изменить нельзя», ее произнес персонаж Глеб Жеглов, роль которого исполнил Владимир Высоцкий.

Путин напоминал об этой фразе в 2010 году, когда на прямой линии, будучи премьер-министром, ответил на вопрос жительницы Иркутска о втором деле ЮКОСа. Он тогда сказал, что склоняется к точке зрения «известного персонажа Владимира Высоцкого: вор должен сидеть в тюрьме». «[Михаил] Ходорковский (признан Минюстом иноагентом. — РБК), как установил суд, виновен в хищениях, величина которых измеряется в миллиардах», — добавил тогда Путин.

На совещании судей Путин также отметил, что число случаев избрания меры пресечения в виде ареста в России уменьшилось на 6,2%, при этом число домашних арестов выросло на 2%.

«Все это говорит о некотором смягчении практики избрания мер пресечения, связанных с ограничением права на свободу», — сказал президент.

По словам главы государства, шире стала использоваться и практика назначения альтернативного наказания по уголовным делам: условного лишения свободы, штрафов и назначения обязательных работ.

Материал дополняется.