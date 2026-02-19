Клишас, Мезенцев и Соцфонд поспорили о пенсиях в Конституционном суде

Представители парламента и правительства в Конституционном суде заявили, что многодетные матери имеют право на досрочную страховую пенсию вне зависимости от того, где родились их дети

Конституционный суд рассмотрел жалобу матери троих детей Елены Ростовой, которой несколько судов отказали в выплате досрочной страховой пенсии. Представитель президента в КС Дмитрий Мезенцев, полпред Совета федерации Андрей Клишас и полпред Госдумы Юрий Петров заявили, что пенсия многодетных матерей не должна зависеть от места рождениях их детей.

По результатам рассмотрения председатель суда Валерий Зорькин заявил, что решение по жалобе Ростовой будет вынесено впоследствии в закрытом режиме.

Рассматриваемое дело касалось проверки положений статьи 32 закона «О страховых пенсиях». Обратившаяся в суд Елена Ростова, уроженка Казахской ССР, прожила всю жизнь на территории Узбекской ССР и впоследствии республики Узбекистан, где родила троих детей в 1987, 1990 и 1992 годах. В мае 1998 года она получила российское гражданство, а в 2024 году обратилась в управление Социального фонда по Кемеровской области за досрочным назначением пенсии по старости. Она полагала, что имеет на нее право, так как соответствует критериям, указанным в законе: достигла 57 лет, имеет страховой стаж не менее 15 лет, родила и воспитала троих детей. Однако Ростовой отказали, сославшись на то, что в 2022 году соглашение 1992 года о гарантиях гражданам государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения перестало действовать. Пенсию женщине без специального регулирования могли назначить только на общих основаниях, а дети, рожденные на территории иностранного государства, в такой ситуации не учитываются.

Ростова пыталась оспорить это решение в судах, но безрезультатно, после чего обратилась в КС. Судья Александр Коновалов, комментируя обращение, пояснил: Ростова в своей жалобе поставила вопрос о неопределенности законодательных норм, которые исключили возможность назначения досрочной пенсии многодетной матери, гражданке России из-за того, что она родила своих детей на территории иностранного государства, ранее входившего в состав Советского Союза. Истица также попросила проверить конституционность пункта 1.2 части 1 статьи 32 ФЗ «О страховых пенсиях».

В суде представили позиции Соцфонда и Министерства труда. В ответах ведомств говорится, что женщины, родившие детей в государствах, не связанных с Россией соответствующими международными договорами, не могут претендовать на досрочную пенсию. Представитель Минюста в КС Алина Таманцева отметила, что между Россией и Узбекистаном такого соглашения нет, а Федеральный закон Конституции не противоречит. При этом из-за «ограничительного» толкования нормы закона в правоприменительной практике она рекомендовала суду уточнить «ее конституционно-правовой смысл».

Клишас подчеркнул, что закон дает право Ростовой претендовать на те права, которые предусмотрены 32 ФЗ. «Гражданка России родила трех детей граждан России, все они проживают на территории Российской Федерации, они никогда не были гражданами другого государства, — отметил он. — И в этом контексте утверждать, что ребенок, рожденный на территории Узбекистана, не может быть учтен, странно». Сенатор заключил, что права заявительницы были грубо нарушены, но ее жалоба касается пересмотра правоприменительного подхода, а не проверки конституционности упомянутого закона.

Мезенцев отметил, что повышение демографии и поддержка семьи в России — важнейшая цель национальных проектов. «Это однозначный приоритет, поскольку речь идет о будущем нашей страны, — сказал он. — Установление законодателем возможности досрочного назначения пенсии по старости отражает признание общественной значимости материнства, направлено на защиту семьи и имеет целью установление для соответствующей категории лиц, исполняющих обязанности по воспитанию детей, особых мер социального обеспечения, что согласуется с конституционными ценностями справедливости». Как и Клишас, он отметил, что оспариваемые нормы при этом не противоречат Конституции.

Представитель Госдумы в КС Петров отметил, что, по его мнению, обсуждаемые нормы соответствуют Основному закону и даже устанавливают дополнительные гарантии для женщин, выполняющих социально значимую функцию по воспитанию детей. Но при этом положения закона должны применяться без учета места рождения детей, посчитал депутат. «Ссылки судов, применяющих данную норму, на необходимость учета факта рождения и воспитания детей по территориальному признаку, представляются несостоятельными», — заключил он.