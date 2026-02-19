Владимир Потанин подал иск к бывшей жене Наталии в суд в Москве

Суть искового заявления в карточке не раскрывается. Потанин развелся с супругой в 2014 году

Владимир Потанин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент «Норникеля» Владимир Потанин подал в Арбитражный суд Москвы иск к бывшей супруге Наталии. Карточка дела размещена в базе суда.

Иск был направлен в суд 18 февраля. Суть искового заявления не раскрывается.

В пресс-службе «Интерроса», которым владеет Потанин, РБК сообщили, что компания не погружена в обстоятельства частной жизни ее руководителя и не владеет информацией об иске.

По сведениям «РИА Новости», бизнесмен просит суд запретить бывшей жене продолжать судебное разбирательство с ним в Высоком суде Лондона.

Forbes оценивает состояние Потанина в $24,2 млрд и ставит на пятое место в рейтинге богатейших россиян.

Наталия Потанина добивается финансового обеспечения после развода, который был в 2014 году. Ее требования включают выплату половины от стоимости конечной бенефициарной доли Потанина в акциях «Норникеля», выяснил Reuters, и указывает, что стоимость доли в 37%, приписываемой Потанину, составляет примерно $9 млрд. Другие требований Потаниной: 50% всех дивидендов, выплаченных ее бывшему мужу с 2014 года, и элитная недвижимость в России стоимостью около $150 млн на момент покупки.

Адвокаты Потаниной утверждают, что после развода в рамках судебных разбирательств в России она получила только $41,5 млн, или 1% от активов пары. Сторона Потанина заявляла, что сумма больше — $84 млн.

В 2019 году Высокий суд Лондона запретил Потаниной подать иск к экс-супругу, не увидев у нее достаточных связей с Великобританией. Однако позднее Апелляционный суд вынес решение, что у бывшей жены миллиардера есть такое право, так как она разорвала связи с Россией и не получила «значительную» часть того, что ей полагалось бы при разводе в британской юрисдикции.

Как уточнял Bloomberg, Потанины до развода жили в России, а после него экс-супруга миллиардера купила дом в Вестминстере.