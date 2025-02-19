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В Москве загорелось здание института вычислительной техники

В Москве на Варшавском шоссе загорелось административное здание, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

Огонь охватил 1,5 тыс. кв. м. По информации МЧС, из горящего здания самостоятельно эвакуировались 30 человек, сведений о пострадавших не поступало.

Здание находится рядом с Научно-исследовательским центром электронной вычислительной техники, сообщает агентство «Москва». ТАСС пишет, что горит само здание Института вычислительной техники. Источник назвал агентству адрес: Варшавское шоссе, дом 125 с1.

«Москва» пишет, что горит здание около «лежачего небоскреба». В самом здании по адресу Варшавское ш., 125, стр. 15 находится Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники (НИЦ ВТ).

Кроме того, по адресу Варшавское шоссе, д. 125, к3 находится филиал Института точной механики и высчислительной техники (ИТМиВТ) им. С.А. Лебедева. Московский дептранс указывает именно этот адрес.

Агентства сообщают об обрушении кровли горящего здания.

РБК направил запрос в ИТМиВТ им. С.А. Лебедева.

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