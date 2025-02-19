 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Испании полиция провела операцию против отмывателей из русской мафии

Члены сети русской мафии помогали отмывать деньги украинских, китайских, балканских преступников, суммы доходили до €300 тыс. в день. У нее были строгие меры безопасности. Кассиров русской мафии пыталась ограбить армянская мафия
Фото: Denis Doyle / Getty Images
Фото: Denis Doyle / Getty Images

В Испании полиция вместе с Европолом задержала 14 членов сети «русской мафии», которые занимались отмыванием денег, полученных от организованной преступности, говорится в заявлении испанского МВД.

«Задержаны 14 человек, которые предоставляли услуги по отмыванию капиталов на сумму в несколько миллионов евро в месяц для албанских, сербских, армянских, китайских, украинских, колумбийских преступных организаций и марокканской мафии. В Испании группа была распределена по офисам или штаб-квартирам в разных городах, каждая из которых управлялась «кассиром», который ежедневно осуществлял прием и выдачу наличных денег, иногда на суммы, близкие к €300 тыс.», — сказано в сообщении.

В Испании полиция провела операцию против отмывателей из русской мафии
Video

При обысках у членов группы изъяли более €1 млн, четыре счетные машины, зашифрованные мобильные телефоны, криптовалютный кошелек и большое количество документов. Трое из задержанных уже арестованы.

Расследование началось в 2023-м, силовики выяснили, что группа действовала также в Нидерландах, Эстонии, Литве, Италии. С клиентов мафия брала 2–3% от суммы отмытых денег. Деятельность сети полиция сравнила с работой «транснациональной компании по отмыванию денег».

Трабер выиграл иск к борцу с «русской мафией» из Испании
Бизнес
Илья Трабер

У группы были строгие меры безопасности, которые включали периодическую смену автомобилей, домов, городов, блокировку телефонов в случае задержания одного из членов.

Помимо отмывания, мафия оказывала своим кассирам помощь в незаконном получении европейских документов, в том числе под предлогом получения убежища из-за конфликта на Украине, и занималась бизнесом с фотоэлектрическими панелями на Кубе, в обмен на что получила от властей золото, никель и другие минералы.

Испанские следователи сообщили, что у русской мафии был конфликт с армянской из-за того, что последние пытались ограбить одного из кассиров на €500 тыс.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов»

Путин об итогах переговоров России и США. Видео

H&M прокомментировала возвращение в Россию

Что включает в себя новый пакет санкций

Минздрав предложил оценивать репродуктивную функцию подростков

Представитель Путина заявил об «увядании духа» санкций

В Москве ввели штрафы за несоблюдение облика зданий

Трамп пригрозил пошлинами на импорт всех машин

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Испания отмывание денег русская мафия полиция
Материалы по теме
В Германии серию взрывов в Кельне связали с разборками мафии
Общество
Импортеров предупредили о проблемах с бананами из-за мятежа мафии
Бизнес
США обвинили японского мафиози в попытках продать уран и плутоний Ирану
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 94,08 (-1,59) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 90,43 (-0,91) Инвестиции, 17:55
ПСБ предложил проводить проверку вендоров на безопасность системПресс-релиз, 20:44
Аналитики SberCIB снизили прогноз по курсу доллара в 2025 году на ₽10Инвестиции, 20:40
«Динамо» объявило о переходе защитника сборной ПарагваяСпорт, 20:38
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктурыПолитика, 20:34
Во Внуково сократят время бесплатной парковкиОбщество, 20:26
В Испании полиция провела операцию против отмывателей из русской мафииОбщество, 20:24
Путин ответил на вопрос о дате «встречи с Путиным» шуткойПолитика, 20:19
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
В Думе заявили, что депутат Напсо 200 дней не был в парламентеПолитика, 20:16
Лучшего бомбардира КХЛ удалили до конца матча за оскорбление судейСпорт, 20:16
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 20:07
ПСБ заявил о важности открытого тестирования при импортозамещении ITПресс-релиз, 20:00
Песков заявил, что диалог России с США будут пытаться подорватьПолитика, 19:58
Мелони рассказала, что папа римский сохранил чувство юмора в больницеПолитика, 19:52
Захарова назвала условия для работы иностранных компаний в РоссииПолитика, 19:40