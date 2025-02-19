В Испании полиция провела операцию против отмывателей из русской мафии
В Испании полиция вместе с Европолом задержала 14 членов сети «русской мафии», которые занимались отмыванием денег, полученных от организованной преступности, говорится в заявлении испанского МВД.
«Задержаны 14 человек, которые предоставляли услуги по отмыванию капиталов на сумму в несколько миллионов евро в месяц для албанских, сербских, армянских, китайских, украинских, колумбийских преступных организаций и марокканской мафии. В Испании группа была распределена по офисам или штаб-квартирам в разных городах, каждая из которых управлялась «кассиром», который ежедневно осуществлял прием и выдачу наличных денег, иногда на суммы, близкие к €300 тыс.», — сказано в сообщении.
При обысках у членов группы изъяли более €1 млн, четыре счетные машины, зашифрованные мобильные телефоны, криптовалютный кошелек и большое количество документов. Трое из задержанных уже арестованы.
Расследование началось в 2023-м, силовики выяснили, что группа действовала также в Нидерландах, Эстонии, Литве, Италии. С клиентов мафия брала 2–3% от суммы отмытых денег. Деятельность сети полиция сравнила с работой «транснациональной компании по отмыванию денег».
У группы были строгие меры безопасности, которые включали периодическую смену автомобилей, домов, городов, блокировку телефонов в случае задержания одного из членов.
Помимо отмывания, мафия оказывала своим кассирам помощь в незаконном получении европейских документов, в том числе под предлогом получения убежища из-за конфликта на Украине, и занималась бизнесом с фотоэлектрическими панелями на Кубе, в обмен на что получила от властей золото, никель и другие минералы.
Испанские следователи сообщили, что у русской мафии был конфликт с армянской из-за того, что последние пытались ограбить одного из кассиров на €500 тыс.
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