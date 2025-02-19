Взрыв на нефтяном месторождении в Тюменской области. Видео
На газовой буровой вышке на Радонежском нефтяном месторождении в Тюменской области произошел взрыв, передают «РЕН ТВ» и телеграм-канал Baza.
По их данным, двое сотрудников — 22-летний Мухамед-Башир К. и 46-летний Эурабек С. — получили сильные ожоги и находятся в тяжелом состоянии в коме. Портал 72.ru со ссылкой на трудовую инспекцию Тюменской области пишет о трех пострадавших работниках «Ермаковского предприятия по ремонту скважин».
Взрыв произошел 17 февраля, уточняет «РЕН ТВ». По данным Baza, выброс смеси газа, нефти и воды на поверхность во время ремонта оборудования случился вечером 18 февраля. В результате взрыва произошло возгорание, его ликвидировали, но остановили работу 23 других скважин, пишет телеграм-канал.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области сообщили РБК, что подразделения МЧС не привлекались. РБК направил запрос в обслуживающую месторождение компанию ООО «РН-Уватнефтегаз».
Читайте РБК в Telegram.
Трамп оценил переговоры России и США в Эр-Рияде
Макрон отказался отправлять французские войска на Украину
Названы сроки возможной встречи Путина и Трампа
Как в России, США и на Украине комментируют переговоры Москвы и Вашингтона
Российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с Голливудом
МТС: идея РКН о сборе IP-адресов несет риски для тайны связи
Ставки по кредиткам растут второй месяц подряд
У «М.Видео-Эльдорадо» сменится гендиректор
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской