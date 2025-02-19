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Взрыв на нефтяном месторождении в Тюменской области. Видео

Появились кадры взрыва на Радонежском месторождении в Тюменской области
На буровой вышке Радонежского нефтяного месторождения произошел взрыв после выброса смеси газа, нефти и воды во время ремонта оборудования, передают «РЕН ТВ» и Baza. По данным 72.ru, пострадали три человека

Взрыв на нефтяном месторождении в Тюменской области. Видео
Video

На газовой буровой вышке на Радонежском нефтяном месторождении в Тюменской области произошел взрыв, передают «РЕН ТВ» и телеграм-канал Baza.

По их данным, двое сотрудников — 22-летний Мухамед-Башир К. и 46-летний Эурабек С. — получили сильные ожоги и находятся в тяжелом состоянии в коме. Портал 72.ru со ссылкой на трудовую инспекцию Тюменской области пишет о трех пострадавших работниках «Ермаковского предприятия по ремонту скважин».

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Фото:Mario Tama / Getty Images

Взрыв произошел 17 февраля, уточняет «РЕН ТВ». По данным Baza, выброс смеси газа, нефти и воды на поверхность во время ремонта оборудования случился вечером 18 февраля. В результате взрыва произошло возгорание, его ликвидировали, но остановили работу 23 других скважин, пишет телеграм-канал.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области сообщили РБК, что подразделения МЧС не привлекались. РБК направил запрос в обслуживающую месторождение компанию ООО «РН-Уватнефтегаз».

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Россия Тюменская область взрыв пострадавшие нефтяное месторождение МЧС
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