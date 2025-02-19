На следовавшем в Норильск самолете NordStar сработал датчик разгерметиации

На пассажирском лайнере NordStar в полете сработал датчик разгерметизации

Фото: Юрий Кирсанов / Transport Photo Images / Global Look Press

На самолете авиакомпании NordStar, выполнявшем рейс из Красноярска в Норильск, сработала сигнализация о превышении допустимой высоты в кабине и разгерметизации, сообщила авиакомпания NordStar.

Датчик сработал через полтора часа после взлета. Экипаж принял решение следовать до пункта назначения, снизив высоту. В 07:05 по местному времени борт успешно приземлился.

«На борту находилось 156 пассажиров, из них 8 детей. Никто из пассажиров не пострадал. В настоящий момент осуществляется технический осмотр воздушного судна», — сказано в сообщении.

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