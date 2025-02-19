На пассажирском лайнере NordStar в полете сработал датчик разгерметизации
На самолете авиакомпании NordStar, выполнявшем рейс из Красноярска в Норильск, сработала сигнализация о превышении допустимой высоты в кабине и разгерметизации, сообщила авиакомпания NordStar.
Датчик сработал через полтора часа после взлета. Экипаж принял решение следовать до пункта назначения, снизив высоту. В 07:05 по местному времени борт успешно приземлился.
«На борту находилось 156 пассажиров, из них 8 детей. Никто из пассажиров не пострадал. В настоящий момент осуществляется технический осмотр воздушного судна», — сказано в сообщении.
Материал дополняется.
Как в России, США и на Украине комментируют переговоры Москвы и Вашингтона
Назван список договоренностей после переговоров между Россией и США
Названы сроки возможной встречи Путина и Трампа
Глава Rheinmetall заявил, что Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине
Лавров прокомментировал переговоры с американской делегацией. Видео
Рособрнадзор изменил правила для детей мигрантов после обвинений Володина
Зурабишвили забросали яйцами в аэропорту Тбилиси
Россия и США договорились восстановить прежнюю численность персонала посольств
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской