Superjob: каждый пятый мужчина в России не хочет получить подарок на 23 февраля

Мужчины в России стали чаще отказываться от подарков на 23 февраля

Каждый пятый мужчина в России (19%) не хочет получать подарок на День защитника Отечества 23 февраля, показал опрос Superjob (есть у РБК). Это на 4 процентных пункта больше, чем годом ранее. В 2021 году от подарков в этот день отказывались 6% респондентов.

Опрос был проведен 13—16 февраля в 329 населенных пунктах во всех округах, в нем приняли участие 1,6 тыс. мужчин.

Фактически без подарка в этот день остаются 27% опрошенных (годом ранее — 23%).

Каждый пятый респондент сообщил, что на 23 февраля ему дарят одежду. Также среди наиболее популярных подарков участники опроса назвали парфюмерию (12%), «всякую ерунду» и сувениры (по 7%), «любовь, заботу и внимание» (6%) и бритвенные принадлежности (5%).

При этом наиболее желанным подарком стали бы деньги — этот вариант выбрали 11% опрошенных. Еще 7% сообщили, что хотят получить новую одежду и аксессуары, а 4% - новый телефон. 22% назвали другие варианты желаемых подарков, например, билеты в кино, аксессуары для автомобиля, рыболовный инвентарь, наручные часы, сертификат на массаж или недвижимость.

В прошлом году опрос ВЦИОМ показал, что 42% россиян считают 23 февраля праздником всех мужчин, 39% — праздником только тех, кто служил в армии. Еще 9% респондентов ответили, что День защитника Отечества — это праздник тех, кто сейчас несет военную службу.