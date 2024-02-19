Юристы заявили о вопросах из-за идеи запретить сдачу жилья без счетчиков
Идея депутатов запретить сдавать посуточно в аренду квартиры без счетчиков «вызывает определенные вопросы» и может привести к ограничению прав собственников. Об этом РБК рассказали опрошенные юристы, комментируя сообщения, что комитет Госдумы по строительству и ЖКХ подготовил соответствующие поправки к законопроекту.
«Данная инициатива вызывает определенные вопросы», — рассказала РБК адвокат Ольга Сулим. Она напомнила, что собственник жилья и так оплачивает все расходы по ЖКХ, а вселить в квартиру иных лиц он может и не сдавая ее посуточно, «и это, кстати, не запрещено законом». «Например, супруга собственника и его дети могут проживать с ним, будучи зарегистрированными по другому адресу», — рассказала она.
Более того, по действующему закону собственник и так обязан устанавливать приборы учета в квартире, если для этого есть соответствующая техническая возможность, напомнил в разговоре с РБК доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский. «Таким образом, независимо от того, для проживания или для сдачи в аренду предназначается квартира в многоквартирном доме, этот вопрос уже урегулирован, а в подавляющем большинстве квартир в России счетчики воды и электричества установлены», — сказал он.
По его мнению, если эти поправки будут приняты, то «часть собственников квартир окажется ограничена в своих правах ими свободно распоряжаться по такому формальному основанию».
Юристы также указали, что собственники и сейчас могут приглашать жить в свою квартиру, кого посчитают нужным. «Ведь гостей принимать не запрещено, оставлять их на ночь тоже можно, и пользоваться водой или газом гости тоже могут, вряд ли кто-то из владельцев квартир будет их в этом ограничивать. Поэтому, безусловно, законопроект нуждается в более тщательном правовом и практическом осмыслении», — добавила Ольга Сулим.
В ноябре 2023 года Госдума одобрила соответствующий законопроект в первом чтении в ноябре 2023 года, который предполагает, что арендатор сможет сдавать посуточное жилое помещение только в том случае, если это не создает неудобств соседям.
Объясняя необходимость поправки о счетчиках, член профильного комитета Госдумы Сергей Колунов говорил, что, «если нет приборов учета, а у тебя арендаторы всем пользуются, бремя так или иначе ложится на других через ежемесячные начисления».
⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты
Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности
⚡ Что известно о смерти Алексея Навального
Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео
Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото
«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве
«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры
Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности
Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри