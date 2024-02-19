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Юристы заявили о вопросах из-за идеи запретить сдачу жилья без счетчиков

Адвокат Сулим: идея запретить сдачу жилья без счетчиков вызывает вопросы
В Госдуме готовят поправки к законопроекту, предполагающие запрет на сдачу в аренду квартир посуточно, если в них нет датчиков. Юристы полагают, что в текущем виде они требуют доработки
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Идея депутатов запретить сдавать посуточно в аренду квартиры без счетчиков «вызывает определенные вопросы» и может привести к ограничению прав собственников. Об этом РБК рассказали опрошенные юристы, комментируя сообщения, что комитет Госдумы по строительству и ЖКХ подготовил соответствующие поправки к законопроекту.

«Данная инициатива вызывает определенные вопросы», — рассказала РБК адвокат Ольга Сулим. Она напомнила, что собственник жилья и так оплачивает все расходы по ЖКХ, а вселить в квартиру иных лиц он может и не сдавая ее посуточно, «и это, кстати, не запрещено законом». «Например, супруга собственника и его дети могут проживать с ним, будучи зарегистрированными по другому адресу», — рассказала она.

Более того, по действующему закону собственник и так обязан устанавливать приборы учета в квартире, если для этого есть соответствующая техническая возможность, напомнил в разговоре с РБК доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский. «Таким образом, независимо от того, для проживания или для сдачи в аренду предназначается квартира в многоквартирном доме, этот вопрос уже урегулирован, а в подавляющем большинстве квартир в России счетчики воды и электричества установлены», — сказал он.

По его мнению, если эти поправки будут приняты, то «часть собственников квартир окажется ограничена в своих правах ими свободно распоряжаться по такому формальному основанию».

Юристы также указали, что собственники и сейчас могут приглашать жить в свою квартиру, кого посчитают нужным. «Ведь гостей принимать не запрещено, оставлять их на ночь тоже можно, и пользоваться водой или газом гости тоже могут, вряд ли кто-то из владельцев квартир будет их в этом ограничивать. Поэтому, безусловно, законопроект нуждается в более тщательном правовом и практическом осмыслении», — добавила Ольга Сулим.

В Думе предложили запретить сдавать посуточно квартиры без счетчиков
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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

В ноябре 2023 года Госдума одобрила соответствующий законопроект в первом чтении в ноябре 2023 года, который предполагает, что арендатор сможет сдавать посуточное жилое помещение только в том случае, если это не создает неудобств соседям.

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Объясняя необходимость поправки о счетчиках, член профильного комитета Госдумы Сергей Колунов говорил, что, «если нет приборов учета, а у тебя арендаторы всем пользуются, бремя так или иначе ложится на других через ежемесячные начисления».

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Теги
Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Яна Баширова, Георгий Смирнов
счетчики аренда недвижимости Госдума
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