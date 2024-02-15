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В Думе предложили запретить сдавать посуточно квартиры без счетчиков

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Госдуме подготовили поправки, предполагающие запрет на сдачу в посуточную аренду жилых помещений, если в них не установлены счетчики, пишет ТАСС со ссылкой на текст документа, который 15 февраля планирует принять комитет Госдумы по ЖКХ и строительству.

В документе сказано, что собственник вправе предоставить во владение, пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение на основании договора найма, при соблюдении нескольких условий, среди которых оснащенность помещений приборами учета используемых энергоресурсов.

Член профильного комитета Госдумы Сергей Колунов отметил, что статус посуточного найма жилья уточняют с 2019 года, когда Конституционный суд постановил, что такая аренда не запрещена, но ее нужно дополнительно законодательно урегулировать. «Если нет приборов учета, а у тебя арендаторы всем пользуются, бремя так или иначе ложится на других через ежемесячные начисления», — пояснил изменения депутат.

Материал дополняется.

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