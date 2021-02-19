В России второй день подряд выявили более 13 тыс. заболевших COVID

Новые случаи заражения COVID-19 выявили во всех регионах. Больше всего суточный прирост оказался в Москве и Петербурге

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

За последние сутки в России зарегистрировали еще 13,4 тыс. заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб.

Из них 10,9% не имели симптомов заболевания.

Новые случаи были выявлены во всех российских регионах. Больше всего суточный прирост оказался в следующих субъектах:

Москва — 1972;

Петербург — 1087;

Московская область — 687;

Нижегородская область — 416;

Воронежская и Ростовская области — 341 и 320 соответственно.

Всего с начала пандемии в России коронавирус выявили у 4,1 млн человек.