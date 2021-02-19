В России второй день подряд выявили более 13 тыс. заболевших COVID
За последние сутки в России зарегистрировали еще 13,4 тыс. заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Из них 10,9% не имели симптомов заболевания.
Новые случаи были выявлены во всех российских регионах. Больше всего суточный прирост оказался в следующих субъектах:
- Москва — 1972;
- Петербург — 1087;
- Московская область — 687;
- Нижегородская область — 416;
- Воронежская и Ростовская области — 341 и 320 соответственно.
Всего с начала пандемии в России коронавирус выявили у 4,1 млн человек.