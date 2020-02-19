Власти предложили увеличить бюджет программы по льготному кредитованию

Ранее предполагалось, что выделенные на предыдущий вариант программы 5 млрд руб. закончатся в марте. Эту сумму предложено увеличить до 10 млрд руб.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Правительственные поправки в федеральный бюджет на 2020-2022 годы предусматривают увеличение стоимости программы льготного автокредитования с 5 млрд руб. до ₽10 млрд руб., сообщают «Ведомости». Представитель Минпромторга подтвердил эту информацию РБК.

Программа льготного автокредитования была запущена в начале прошлого года. В соответствии с проектами «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» многодетные заемщики, покупающие машину впервые, могли рассчитывать на скидку при оплате первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости автомобиля. Программа распространялась на автомобили отечественной сборки стоимостью до ₽1 млн.

Ранее «Ведомости» сообщали о том, что выделенные государством деньги на поддержку льготного автокредитования должны были закончиться к концу марта 2020 года. Всего 5 млрд руб. хватило на приобретение 50 тыс. машин.

По данным издания, новый вариант программы будет профинансирован за счет перераспределения средств программы поддержки лизинга российского машиностроения.

Опрошенные РБК эксперты ранее говорили о том, что именно госпрограммы в прошлом году стали драйвером роста автокредитов россиян в 2019 году. В 2019 году число автокредитов в России составило почти 950 тыс., что на 11,% больше, чем годом ранее.