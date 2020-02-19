Суд объявил экс-директора «Адамаса» в международный розыск

Бывшего исполнительного директора компании Максима Вайнберга обвинили в уклонении от уплаты налогов. Сам Вайнберг сообщил РБК, что ему ничего об этом не известно

Максим Вайнберг (Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости)

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего исполнительного директора ювелирной компании «Адамас» Максима Вайнберга, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову. По ее словам, обвиняемый объявлен в международный розыск.

В разговоре с РБК Максим Вайнберг сообщил, что ему ничего не известно о подобном решении суда. Также он добавил, что удивлен обвинениями в неуплате налогов, так как за время работы в «Адамасе» не был генеральным директором и не обладал правом подписи ни в банках, ни в налоговой.

«Я не работаю в компании с 2015-го. За все это время меня никто и никуда не вызывал и не проводил со мной никаких следственных действий», — сказал он.

Как сообщила Морозова, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вайнберга, который обвиняется по ч. 2 ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц в особо крупном размере).