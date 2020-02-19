Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 63,69 (-0,08) Quote, 12:12
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 68,78 (-0,31) Quote, 12:12
ФСБ выявила пятый использовавшийся для сообщений о минировании сервис Общество, 19:57 Сборная России по биатлону назвала состав на одиночную смешанную эстафету Спорт, 19:45 В Иране сообщили о смерти двух заразившихся коронавирусом Общество, 19:36 Что такое ОПЕК: как экспортеры нефти регулируют цены Quote, 19:34 Госдеп указал пределы действия санкций США против «дочки» «Роснефти» Политика, 19:33 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:29 Промахи из-за травмы колена. Почему Логинов проиграл индивидуальную гонку Спорт, 19:19 Суд объявил экс-директора «Адамаса» в международный розыск Общество, 19:14 Кокляев допустил поражение Емельяненко в поединке с Исмаиловым Спорт, 19:10 Российские врачи подписали письмо в поддержку фигурантов дела «Сети» Общество, 19:08 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 19 февраля Общество, 19:00 Путин ответил губернатору о тратах на парк фразой «для Питера не жалко» Политика, 18:54 Крашенинников выступил за неизменность преамбулы Конституции Политика, 18:50 Криптовалюта Tezos подорожала на 1100% за прошедший год Крипто, 18:42
Общество ,  
0 

Суд объявил экс-директора «Адамаса» в международный розыск

Бывшего исполнительного директора компании Максима Вайнберга обвинили в уклонении от уплаты налогов. Сам Вайнберг сообщил РБК, что ему ничего об этом не известно
Максим Вайнберг (Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости)

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего исполнительного директора ювелирной компании «Адамас» Максима Вайнберга, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову. По ее словам, обвиняемый объявлен в международный розыск.

В разговоре с РБК Максим Вайнберг сообщил, что ему ничего не известно о подобном решении суда. Также он добавил, что удивлен обвинениями в неуплате налогов, так как за время работы в «Адамасе» не был генеральным директором и не обладал правом подписи ни в банках, ни в налоговой.

«Я не работаю в компании с 2015-го. За все это время меня никто и никуда не вызывал и не проводил со мной никаких следственных действий», — сказал он.

В деле обанкротившейся «Яшма золото» появилось хищение у банка «Открытие»
Экономика

Как сообщила Морозова, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вайнберга, который обвиняется по ч. 2 ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

Представитель суда уточнила, что в связи с объявлением Вайнберга в международный розыск вышеуказанная мера пресечения избрана заочно, поскольку он будет заключен под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции в страну. Пока, как отметила пресс-секретарь, постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Московском городском суде.

«Адамас» — одна из крупнейших в России ювелирных компаний, которая имеет собственное производство. Она была создана в 1993 году. Сейчас сеть магазинов «Адамас» насчитывает почти 250 точек. «Адамас» был изготовителем медалей зимних Олимпийских и Параолимпийских игр в Сочи, а также Гран-при «Формулы-1» в России в 2014 году.

Авторы: Анна Левинская, Михаил Юшков
Теги: «Адамас», международный розыск
Материалы по теме
В России легализовали онлайн-продажу ювелирных изделий
Бизнес
Ювелирные компании раскроют налоговую тайну
Бизнес
Путина попросили ускорить легализацию онлайн-продажи ювелирных изделий
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter