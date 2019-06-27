В деле обанкротившейся «Яшма золото» появилось хищение у банка «Открытие»

Олег Сухоруков находится под домашним арестом с февраля 2019 года — ранее он проходил подозреваемым по «девелоперскому» эпизоду, однако теперь к его делу добавился эпизод с хищением из банка «Открытие».

Причем здесь банк «Открытие»

Как утверждает источник РБК, знакомый с материалами дела, банк «Открытие» выступал факторинговой компанией по сделкам «Яшма золото» и других ювелирных компаний, которым «Яшма золото» поставляла изделия, — то есть посредником, который оплачивал поставщику за покупателя, а потом забирал задолженность покупателя.

В частности, одним из покупателей была ювелирная сеть «Адамас». Сейчас обе компании — «Яшма золото» и «Адамас» — проходят процедуру банкротства, а деньги в сумме свыше 1,2 млрд руб. в банк так и не вернулись.

«В банке посчитали, что сеть «Яшма золото» в лице Мавлянова и его заказчики сговорились и прокрутили «факторинговое колесо», то есть просто вывели деньги из банка, не осуществляя реальных поставок ювелирных изделий. Банк уже заявился в оба банкротных дела как кредитор, однако едва ли удастся вернуть свои деньги», — говорит собеседник РБК.

Офшорная схема

В материалах свежего дела против Сухорукова говорится, что он «причинил правам и законным интересам ООО «Агрострой» существенный вред в виде образования кредиторской задолженности в размере более 2,9 млрд руб.». Третий источник РБК из отрасли, знакомый с бизнесом Мавлянова, утверждает, что задолженность возникла из договора поручительства, который заключил «Агрострой» с ювелирной сетью Мавлянова.

«Агрострой» в 2015 году заключил договор с «ЮД Яшма», одной из компаний ювелирной сети, выступив поручителем по займу на 2,5 млрд руб., который ювелирный дом якобы взял у компании Firand Management Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах (никакого займа, возможно, не было). Согласно материалам, размещенным на сайте московского арбитражного суда, Firand Management добилась в суде признания долга ювелирного дома, но из-за несостоятельности «ЮД Яшма» долг лег на компанию-поручителя, «Агрострой».

В то же время Сбербанк, кредитовавший застройщика, обратился в суд с целью признать договор поручительства недействительным. По версии следствия, Firand Management может быть связана с самим Мавляновым, и таким образом бизнесмен просто пытался вывести свои деньги.

Другие уголовные дела Мавлянова

Игорь Мавлянов начинал свой бизнес в 1990-е, в 1998 году он зарегистрировал ювелирную сеть «Яшма золото» с собственным производством в Москве и Костроме. На сайте компании утверждалось, что к началу 2015 года сеть стала второй в России по количеству торговых точек. Однако уже с 2014 года, когда отрасль начала переживать кризис, компания оказалась в процедуре банкротства.

Сейчас против беглого бизнесмена возбуждено три уголовных дела, которые объединены в одно производство. Первым стало дело о неуплате налогов на 7 млрд руб., а с учетом штрафов и пеней эта сумма выросла до 9,8 млрд руб. По данным «Ведомостей», следствие считает, что «Яшма золото» реализовывала продукцию через фиктивные компании, которые банкротились, а неуплаченные прибыли обналичивались. Затем деньги возвращались в региональные филиалы через технические компании, а оттуда переводились за границу. Сам Мавлянов заявлял, что неуплаченные налоги к его компании не имеют никакого отношения, а уголовное дело — происки его оппонентов по бизнесу.

Второе уголовное дело связано с девелоперским бизнесом Мавлянова. Компании «Рамстрой» и «Агрострой», принадлежащие Мавлянову и его партнеру Бабеку Гасанову, продавали жилье в строящихся домах по договору долевого участия. При этом земля находилась в залоге у Сбербанка. Как утверждает источник РБК, знакомый с бизнесом Мавлянова, гендиректор «Агростроя» Сухоруков подписал соглашение, по которому земли должны были отчуждаться в пользу третьей компании — ООО «Золотое созвездие». Однако договор не вступил в силу и был расторгнут. Сбербанк и Гасанов расценили это как попытку вывода активов и обратились с заявлением о возбуждении уголовного дела. Мавлянов обращался за помощью к бизнес-омбудсмену Борису Титову, однако, не получив поддержки, эмигрировал в Израиль. Как сообщал в феврале «Коммерсантъ», после его отъезда бывший партнер выкупил долю в бизнесе по заниженной цене — всего за 1,4 млн руб.

Стройки объектов по-прежнему заморожены, с дольщиков, по данным «Коммерсанта», собрали около 10 млрд руб., сейчас они включены в реестр кредиторов «Рамстроя» и «Агростроя».

РБК направил запрос в Следственное управление Следственного комитета России (СУ СК РФ).