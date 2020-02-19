Эксперты подсчитали выгоду для бюджета от перехода курильщиков на вейпы

Однако еще серьезнее то, что курение существенно ухудшает состояние здоровья населения. В отчете «Воздействие курения на экономику РФ и общественное здравоохранение: пути решения» отмечается, что курение (без учета пассивного) ответственно примерно за 15% всех смертей россиян. Из-за различных связанных с курением болезней россияне ежегодно теряют примерно 5,8 млн лет жизни (Disability-adjusted life year, DALY — число потенциальных лет жизни, утраченных из-за преждевременной смерти и нетрудоспособности).

«Курение провоцирует 22% всех новых регистрируемых заболеваний у взрослых россиян и 45% онкологических заболеваний», — отмечает Наталья Комарова, директор Центра развития здравоохранения бизнес-школы «Сколково».

Прямые затраты российской системы здравоохранения на курильщиков составляют, по оценке экспертов «Сколково», около 1,1 трлн руб. в год. При этом расходы на курильщика более чем на четверть превышают затраты на лечение тех, кто не курит, — 32,1 тыс. против 25,3 тыс. руб. соответственно. По подсчетам экспертов, одновременный отказ всех курильщиков от своей привычки позволил бы сократить расходы государства на здравоохранение на 7,9%.

Почти так же существенно — на 6,4% — мог бы сократить расходы государства на здравоохранение дружный переход всех курильщиков на такие электронные средства доставки никотина (ЭСДН), как электронные сигареты-вейпы и системы нагревания табака. Авторы исследования отмечают, что содержание вредных веществ в большинстве вейпов значительно ниже, чем в обычных сигаретах, а потому переход на них улучшает общее состояние и качество жизни курильщиков.

Утвержденный Госдумой в декабре 2019 года закон предусматривает выделение в 2020 году из федерального бюджета на нужды здравоохранения более 996,1 млрд руб. Таким образом, экономия могла бы составить около 78,7 млрд руб. при полном отказе россиян от курения и порядка 63,75 млрд руб. при переходе курильщиков на ЭСДН. С учетом расходов на здравоохранение региональных бюджетов общая сумма экономии могла быть и более масштабной.

Эксперты «Сколково» отмечают, что в России использование ЭСДН до сих пор регулируется «отрывочными нормами» и скорость перехода курильщиков на эти менее вредные для здоровья системы будет зависеть от того, какой именно подход в итоге выберет государство. Если ЭСДН полностью приравняют к обычным сигаретам (что, в частности, приведет к тому, что использовать их можно только на улице и в отведенных для курения зонах), то переход будет проходить медленно. По подсчетам экспертов, в этом случае к 2035 году доля курильщиков сократится лишь до 16% (с 29%), а доля связанных с курением заболеваний до 13% (с 22%).

Более перспективным авторам исследования представляется сценарий «разумного регулирования» ЭСДН, включающий в себя:

возрастные ограничения на их продажу;

возможность предоставления взрослым курильщикам информации об этих продуктах в среде с контролем возраста;

использование ЭСДН в общественных местах отдельно от мест для курения.

«Подобные меры к 2035 году приведут к более эффективному сокращению курения — с 29 до 8% и снижению уровня связанных с ним заболеваний с 22 до 8%. Такой подход выгоден для системы здравоохранения: он позволит сократить расходы на лечение последствий курения на 30% по сравнению с вариантом жесткого регулирования (с 135 млрд до 93 млрд руб. в год)», — говорится в отчете.

Эксперты отмечают, что такой сценарий обеспечит оптимальное влияние на экономику и здравоохранение, а также поможет увеличить рождаемость, так как ЭСДН снижают фертильность меньше обычных сигарет. Авторы исследования прогнозируют, что число новорожденных в России в этом случае увеличится примерно на 2,8 тыс. в год.