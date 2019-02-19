Саратовский банк сообщил о выемке документов сотрудниками ФСБ

Саратовский НВКбанк утверждает, что ФСБ интересуют документы, связанные с деятельностью клиентов кредитной организации. Один из основных акционеров банка — Владислав Буров, владелец холдинга «Солнечные продукты»

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Сотрудники УФСБ России по Саратовской области провели выемку документов в АО «Нижневолжский коммерческий банк» (НВКбанк), об этом сообщила пресс-служба кредитной организации, передает «РИА ​Новости».

«Выемка была сегодня, работали сотрудники УФСБ, выемка касалась клиентов — юридических лиц, к которым [у силовиков] были вопросы, — пояснили в банке, уточнив, что организация продолжает работу в штатном режиме, а к ее деятельности у правоохранительных органов вопросов нет.

По данным информагентства Fn-volga, обыски прошли в головном офисе банка, а сотрудники ФСБ изымали документы, касающиеся пяти-шести юридических лиц.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ России.

Согласно сайту банка, он начал работу в феврале 1991 года, на данный момент уставный капитал составляет 350 млн руб., а клиентами организации являются 70 тыс. частных лиц и тысячи предприятий. С 2005 года входит в систему обязательного страхования вкладов. Основными акционерами банка являются Владислав Буров (около 20%), АО «БС Трейд» (около 20%), а также компании «Торговый Дом Янтарный», «Фаррэл», «Неми», «Ловир», «Онтарио» и «Гурон» (у каждой примерно по 10%). Банк занимает 189 место по активам (11,9 млрд руб.) среди российских кредитных учреждений, следует из данных banki.ru.