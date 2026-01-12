«Аэрофлот» перенес рейсы на Дальнем Востоке из-за снегопадов

Из-за снегопадов «Аэрофлот» переносит рейсы в городах Дальнего Востока. По состоянию на утро более 2,2 тыс. пассажиров ожидали вылета

Из-за снегопадов на Дальнем Востоке «Аэрофлот» переносит рейсы между Москвой и населенными пунктами региона, сообщила авиакомпания.

В пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры утром 12 января рассказали, что.из-за корректировки расписаний вылетов в аэропортах Владивостока, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Хабаровска отправления ожидают свыше 2,2 тыс. пассажиров. В надзорном ведомстве уточнили, что во всех случаях, кроме Южно-Сахалинска, речь шла именно об «Аэрофлоте».

«Авиакомпания заблаговременно информирует пассажиров по контактам, указанным в бронировании», — говорится в сообщении перевозчика.

Пассажирам задержанных рейсов, уже прибывшим в аэропорт к изначальному времени вылета по расписанию в соответствии с авиационными правилами, предоставили размещение в гостиницах, питание и напитки, добавила авиакомпания. Для своевременного прибытия в аэропорт к новому времени вылета «Аэрофлот» призвал пассажиров «учитывать дорожную обстановку».

Во Владивостоке за сутки 10 января выпало 12,5 мм осадков, что на 0,5 мм выше месячной нормы. В этот день в связи с сильным снегопадом, метелью и резким ухудшением видимости было ограничено движение по объездной трассе Седанка — Патрокл для всех видов транспорта, кроме того, ограничения коснулись большегрузных автомобилей на трассе Владивосток — Уссурийск, легковых авто на участке с. Алексей — Никольский в Уссурийске, также отменены паромы на острова Путятина и Попова.

Всего с 7 по 11 января в городе выпало 118% от январской нормы осадков. Как ранее писал «РБК Приморье», высота снежного покрова в различных районах варьируется от 10 до 25 см. Из-за непогоды произошло несколько коммунальных аварий. Во Владивостоке объявили 12 января свободным днем от посещения школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.