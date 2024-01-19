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Треть россиян выступили за скорейшее перезахоронение Ленина

ВЦИОМ: треть россиян считают, что Ленина нужно как можно скорее перезахоронить
За перезахоронение создателя СССР Владимира Ленина в последние годы выступали многие, в том числе Мединский и Кадыров, резко против была КПРФ. Опрос показал, что большинство населения ни к одному из этих мнений пока не склонилось
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Треть россиян (33%) считают, что тело первого главы СССР Владимира Ленина нужно перезахоронить как можно скорее, еще 27% уверены, что это необходимо сделать только после того, как уйдет поколение, для которого Ленин по-прежнему дорог. Это следует из результатов опроса ВЦИОМа, проведенного к 100-летию со дня смерти вождя. Ленин скончался 21 января 1924 года.

В опросе методом телефонного интервью приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Опрос показал, что сама историческая фигура Ленина россиянам хорошо знакома: большинству опрошенных не составило труда описать советского лидера двумя-тремя словами (88%). Чуть менее осведомленными о нем оказались 18–24-летние: содержательный ответ дали 72%.

В общественном сознании за Лениным прочно закрепился статус вождя: таковым без каких-либо уточнений его назвали 9% россиян против 28% в 2016 году. Еще 39% назвали его вождем Октябрьской революции 1917 года, 18% — пролетариата, 15% — СССР. Каждый девятый (11%) видит в нем лидера коммунистов, 8% считают его великим человеком, а 6% высоко оценили его вклад в развитие страны.

Плохого мнения о нем придерживается меньшинство сограждан (в сумме 9%). Среди основных негативных ответов: «разрушил Российскую империю / сверг царя» — 3%, «отрицательная личность» — 3%, «диктатор/тиран» — 2%, «немецкий шпион / предатель» — 2%.

Тема захоронения Ленина неоднократно поднималась за последние десятилетия. В 2011–2012 годах за это выступал Владимир Мединский, когда был депутатом Госдумы, а также позже, когда возглавил Министерство культуры. В 2017-м захоронить советского вождя предлагал глава Чечни Рамзан Кадыров, выразив мнение, что «довольно глазеть на труп Ленина».

Против выноса тела Владимира Ульянова-Ленина из Мавзолея выступали в КПРФ. В РПЦ выразили мнение, что «рано или поздно» это случится, а также отметили, что «как минимум нецивилизованно иметь тело незахороненного лидера в самом центре столицы» современного государства. В 2021 году в Кремле сообщали, что планов вынести забальзамированное тело из Мавзолея и захоронить нет.

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Президент Владимир Путин назвал Владимира Ленина в числе тех, кто сделал Россию «великой». Однако президент подвергал критике результаты его деятельности, отмечая, что его идеи привели к распаду СССР. «Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом. И мировая революция нам не нужна была. Вот такая мысль там тоже была», — считает глава государства.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Владимир Ленин захоронение опрос ВЦИОМ
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