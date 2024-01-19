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Весь Казахстан станет на час «ближе» к Москве

В Казахстане с 1 марта введут единый часовой пояс
В Казахстане с 1 марта установят единый часовой пояс. Сейчас в стране действуют два часовых пояса — UTC+5 и UTC+6. Решение перейти на единый 5-й пояс было принято участниками рабочей группы, состоящей из ученых и экспертов
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Казахстане с 1 марта установят единый 5-й часовой пояс (UTC+5), сообщила пресс-служба Министерства торговли и интеграции республики.

«Согласно изменениям, устанавливается применение на всей территории страны единого часового пояса с 0:00 часов 1 марта 2024 года», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что на сегодняшний день в Казахстане применяются два часовых пояса — UTC+5 и UTC+6. При этом бóльшая часть территории страны (за исключением западных регионов) находится в зоне UTC+6.

Рабочая группа, которая занималась подготовкой изменений, пришла к выводу, что при едином часовом поясе большинство регионов страны будут использовать время, «наиболее близкое к естественному (природному)», отметили в ведомстве.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

В России, для примера, установлено 11 часовых зон. Московское время соответствует третьему часовому поясу в национальной шкале времени. При этом протяженность территории России с запада на восток составляет около 8 тыс. км, а территории Казахстана — чуть более 3 тыс. км. Разница во времени Москвы с Астаной — три часа, в пяти западных областях республики время от московского отличается на два часа.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Казахстан часовые пояса время
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