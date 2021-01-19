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За сутки в России умерли 586 человек с коронавирусом
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
В России за последние сутки умерли 586 человек, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Всего с начала эпидемии в стране от коронавируса умерли 66 623
человек.
Материал дополняется.
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