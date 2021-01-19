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Пандемия коронавируса ,  
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В Китае выявили новый очаг COVID-19 из-за «суперраспространителя»

Суперраспространителем, который заразил более 100 человек, оказался мужчина, который продвигал товары для здоровья для пожилых людей. Он неосознанно распространял вирус в течение нескольких дней
Фото: Anthony Kwan / Getty Images
Фото: Anthony Kwan / Getty Images

За последние сутки в Китае зафиксировали 118 новых случаев заражения COVID-19, из которых 43 пришлось на северо-восточную провинцию Цзилинь. О новых случаях сообщается на сайте национального госкомитета здравоохранения.

Еще на прошлой неделе в провинции Цзилинь фиксировались только единичные случаи заражения, однако 17 января там выявили десять случаев коронавируса, а уже на следующий день, 18 января, число обнаруженных случаев в провинции выросло в три раза — до 30.

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Вспышка в Цзилинь произошла из-за так называемого суперраспространителя COVID-19, который заразил более 100 человек, пишет газета The Global Times. Речь идет о мужчине, который участвовал в рекламе и продвигал товары для здоровья для пожилых людей. Мужчина приехал из своей родной провинции Хэйлунцзян в соседнюю провинцию Цзилинь. По данным властей, он неосознанно распространял вирус среди пожилых жителей в течение нескольких дней, прежде чем было установлено, что ранее он контактировал с больным COVID-19.

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Фото:Alexander Koerner / Getty Images

Власти опубликовали подробный маршрут поездок продавца за неделю до того, как у него был обнаружен вирус, включая четыре поездки на поезде, три поездки на автобусе и поездку на метро между Хэйлунцзян и Цзилинь. В течение четырех дней мужчина провел четыре «семинара по здоровью», или маркетинговые сессии в общественных клубах здоровья для пожилых жителей городов Гунчжулин и Тунхуа в Цзилине. В общей сложности он заразил 79 человек, которые посещали семинары, а затем заразили 23 своих близких человека, сообщили в комитете по здравоохранению. Средний возраст инфицированных — 63 года, самому старшему 87 лет.

Всего с начала пандемии в Китае было зафиксировано более 88 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 4,6 тыс. человек, вылечились более 82,4 тыс.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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