В Китае выявили новый очаг COVID-19 из-за «суперраспространителя»

Суперраспространителем, который заразил более 100 человек, оказался мужчина, который продвигал товары для здоровья для пожилых людей. Он неосознанно распространял вирус в течение нескольких дней

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За последние сутки в Китае зафиксировали 118 новых случаев заражения COVID-19, из которых 43 пришлось на северо-восточную провинцию Цзилинь. О новых случаях сообщается на сайте национального госкомитета здравоохранения.

Еще на прошлой неделе в провинции Цзилинь фиксировались только единичные случаи заражения, однако 17 января там выявили десять случаев коронавируса, а уже на следующий день, 18 января, число обнаруженных случаев в провинции выросло в три раза — до 30.

Вспышка в Цзилинь произошла из-за так называемого суперраспространителя COVID-19, который заразил более 100 человек, пишет газета The Global Times. Речь идет о мужчине, который участвовал в рекламе и продвигал товары для здоровья для пожилых людей. Мужчина приехал из своей родной провинции Хэйлунцзян в соседнюю провинцию Цзилинь. По данным властей, он неосознанно распространял вирус среди пожилых жителей в течение нескольких дней, прежде чем было установлено, что ранее он контактировал с больным COVID-19.