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Общество ,  
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СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

Американские военные остановили российских солдат, которые направлялись к нефтяному месторождению Румейлан в Сирии. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники.

По данным агентства, инцидент произошел в субботу, 18 января. Его собеседники сообщили, что солдаты США попросили российских военных вернуться в район Амуда, который находится на северо-западе провинции Эль-Хасака.

Anadolu пишет, что в итоге российским военным действительно пришлось вернуться назад, так как американские солдаты заблокировали им путь. Агентство отмечает, что в районе Румейлан располагается авиабаза США.

Материал дополняется.

Авторы: Александра Хрисанфова, Артём Губенко
Теги: США, Сирия, месторождение нефти
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