Иеромонах рассказал о подготовке Путина к крещенскому купанию

О приезде Владимира Путина в Нило-Столобенской узнали за пару дней, но особо к этому визиту не готовились, рассказали РБК в мужском монастыре. Президент окунулся в прорубь, температура воды которой составила четыре градуса тепла

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

В Нило-Столобенской пустыни — мужском монастыре на озере Селигер — не было особой подготовки к приезду президента России Владимира Путина, сообщил РБК помощник наместника обители по связям с общественностью иеромонах Иаков. В этом храме в ночь на 19 января глава государства принял участие в крещенских купаниях.

«Готовились к празднику, как обычно. Мы знали за несколько дней о приезде [Путина]. [Президент] прибыл, зашел в храм, помолился, отслужили молебен преподобному Нилу, он приложился к мощам преподобного Нила, другим святыням, поставил свечи, а потом в сопровождении губернатора [Тверской области Игоря Рудени] и митрополита [Тверского и Кашинского Виктора] отправился на купания», — сказал РБК иеромонах.

По словам собеседника, температура воды составляла четыре градуса, Путин провел в проруби размером примерно 2x2 м около двух минут. Как сказал иеромонах, после купаний Путин «пообщался с губернатором и с владыкой». «На службе были также жители, прихожане, паломники», — добавил он.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент «уже на протяжении ряда лет» окунается в прорубь. В прошлом году дата Крещения совпала с инаугурацией президента США Дональда Трампа. Ее трансляцию в администрации главы государства, по словам Пескова, смотреть не собирались. «Мы будем отмечать наш христианский праздник Крещение, купаться в ледяной воде, так что у нас будет другой распорядок дня», — рассказывал тогда Песков.

Раньше Путин часто посещал Селигер: с 2005 по 2014 год на озере ежегодно проводился основанный Росмолодежью и прокремлевским движением «Наши» молодежный форум​.

В России купания на праздник Крещения Господня — народная традиция.