Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,08 56,55 EUR Нал. 69,80 69,04 USD Бирж. 56,72 +0,20 EUR Бирж. 69,39 +0,26 USD ЦБ. 56,59 -0,17 EUR ЦБ. 69,40 +0,14 EUR/USD 1,22 +0,01 BTC/USD Бирж. 11399,99 +119,97 MOEX 2286,33 -0,48% RTS 1270,92 -0,65% Brent 68,65 -0,71% DJIA 26069,79 +0,20% Nasdaq 7336,38 +0,55% FTSE 7730,79 +0,39%
Иеромонах рассказал о подготовке Путина к крещенскому купанию
Лента новостей
В Подмосковье пьяный водитель попытался выстрелить полицейскому в голову 00:23, Общество Полиция задержала двух участников шествия в память Маркелова и Бабуровой 19 янв, 23:59, Политика Кадыров наградил главу «Ночных волков» высшей наградой Чечни 19 янв, 23:41, Общество В ДТП в Омской области погибли пять человек 19 янв, 23:30, Общество В больнице умер раненный во время перестрелки в Одессе полицейский 19 янв, 23:03, Общество МОК отказал 111 россиянам в участии в Олимпиаде 19 янв, 22:48, Общество Представитель Пеле опроверг госпитализацию футболиста 19 янв, 22:41, Общество Неожиданный госзаказ: каковы последствия превращения ПСБ в оборонный банк 19 янв, 22:39, Финансы Лавров рассказал о роли канала связи между Россией и США в победе над ИГ 19 янв, 22:21, Политика Два российских фигуриста стали призерами чемпионата Европы 19 янв, 22:14, Спорт Технологии коммуникации: как big data помогает удержать клиентов 19 янв, 21:58, РБК и МегаФон Лавров прокомментировал сообщения о выводе российских войск из Африна 19 янв, 21:51, Политика В ожидании чисток: с чем связано задержание мэра Махачкалы 19 янв, 21:50, Политика Кузнецова призвала развивать «положительный контент» после атак в школах 19 янв, 21:49, Общество Причиной гибели 52 человек при пожаре автобуса стала паяльная лампа 19 янв, 21:35, Общество Лавров назвал закон о Донбассе перечеркивающим минские соглашения 19 янв, 21:28, Политика СКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ 19 янв, 21:24, Спорт Лавров назвал характерные черты американской дипломатии 19 янв, 21:17, Политика Дело о нападении на экологов в Краснодаре переквалифицировали на разбой 19 янв, 20:40, Общество МИД обвинил США в искажении позиции Москвы по химоружию в Сирии 19 янв, 20:32, Политика Тест: как составить психологический портрет своего клиента 19 янв, 20:23, РБК и МегаФон В Раду внесли постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса 19 янв, 20:07, Политика Мэра Махачкалы задержали по делу о превышении полномочий 19 янв, 19:59, Политика Мэрия предложила Яшину перенести митинг с проспекта Сахарова 19 янв, 19:51, Политика Bloomberg назвал стоимость билета на ужин за одним столом с Трампом 19 янв, 19:48, Общество СМИ узнали о задержании главы задолжавшей метро 1 млрд руб. компании 19 янв, 19:45, Бизнес Турция разрешила «Газпрому» строить вторую нитку «Турецкого потока» 19 янв, 19:39, Экономика США включили Россию в пятерку угроз национальной безопасности 19 янв, 19:28, Политика
Иеромонах рассказал о подготовке Путина к крещенскому купанию
Общество, 19 янв, 19:09
0
Иеромонах рассказал о подготовке Путина к крещенскому купанию
О приезде Владимира Путина в Нило-Столобенской узнали за пару дней, но особо к этому визиту не готовились, рассказали РБК в мужском монастыре. Президент окунулся в прорубь, температура воды которой составила четыре градуса тепла
Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

В Нило-Столобенской пустыни — мужском монастыре на озере Селигер — не было особой подготовки к приезду президента России Владимира Путина, сообщил РБК помощник наместника обители по связям с общественностью иеромонах Иаков. В этом храме в ночь на 19 января глава государства принял участие в крещенских купаниях.

«Готовились к празднику, как обычно. Мы знали за несколько дней о приезде [Путина]. [Президент] прибыл, зашел в храм, помолился, отслужили молебен преподобному Нилу, он приложился к мощам преподобного Нила, другим святыням, поставил свечи, а потом в сопровождении губернатора [Тверской области Игоря Рудени] и митрополита [Тверского и Кашинского Виктора] отправился на купания», — сказал РБК иеромонах.

По словам собеседника, температура воды составляла четыре градуса, Путин провел в проруби размером примерно 2x2 м около двух минут. Как сказал иеромонах, после купаний Путин «пообщался с губернатором и с владыкой». «На службе были также жители, прихожане, паломники», — добавил он.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент «уже на протяжении ряда лет» окунается в прорубь. В прошлом году дата Крещения совпала с инаугурацией президента США Дональда Трампа. Ее трансляцию в администрации главы государства, по словам Пескова, смотреть не собирались. «Мы будем отмечать наш христианский праздник Крещение, купаться в ледяной воде, так что у нас будет другой распорядок дня», — рассказывал тогда Песков.

Как мировые лидеры принимают участие в ​религиозных и культурных обрядах Еще 3 фото
Фотогалерея

Раньше Путин часто посещал Селигер: с 2005 по 2014 год на озере ежегодно проводился основанный Росмолодежью и прокремлевским движением «Наши» молодежный форум​.

В России купания на праздник Крещения Господня — народная традиция.

Автор: Илья Немченко.
Теги: Владимир Путин , монастырь , крещенские купания
Главное
МОК отказал 111 россиянам в участии в Олимпиаде Общество
Материалы по теме
Крещенские купания в России. Фотогалерея Общество
Глава МЧС вслед за Путиным окунулся в прорубь на Крещение Общество
Путин на Крещение окунулся в прорубь в монастыре на Селигере Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.