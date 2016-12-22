Верховный суд Японии поставил точку в деле «Аум Синрикё»

Скрывавшийся почти два десятилетия от правосудия член секты проведет остаток жизни в тюрьме, апелляцию отклонил Верховный суд. Его признали виновным в том числе в причастности к теракту в токийской подземке в 1995 году

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Верховный суд Японии отклонил жалобу на приговор бывшему члену секты «Аум Синрикё» (в России организация признана террористической и запрещена) Кацуя Такахаси, признанным виновным в причастности к теракту в токийском метро, совершенном в 1995 году. Телеканал NHK сообщает, что таким образом поставлена точка в длившемся более 20 лет судебном разбирательстве о секте и ее участниках.

Такахаси удавалось 17 лет скрываться от властей, но в итоге он был задержан в 2012 году. Помимо причастности к теракту в метро, его также обвиняли в причастности к убийству сотрудника компании в городе Осака с использованием нервно-паралитического отравляющегося вещества VX, похищению и убийству токийского чиновника, взрыву в здании столичного правительства.

В 2015 году токийский суд признал Такахаси виновным в инкриминируемых ему преступлениях и приговорил его к пожизненному заключению. Защита обжаловала приговор. Сейчас Такахаси 59 лет, остаток жизни он проведет в тюрьме.

Самый громкий теракт, совершенный членами секты, — распыление нервно-паралитического вещества зарин в токийском метро 20 марта 1995 года. Газ распылили пять раз на трех ветках подземки. Погибли 13 человек, серьезные ранения получили 50 человек, а всего пострадали более 6 тыс. ​человек.

Секта «Аум Синрикё» была основана в 1984 году Сёко Асахара (имя при рождении — Чидзуо Мацумото), он называл себя Христом и предрекал третью мировую войну, которая приведет к концу света в 1997 году. Спасение он обещал только членам секты.

В феврале 2004 года суд приговорил Асахару к смерти через повешение (он был признан виновным по 13 пунктам обвинения из 17, в том числе в планировании и организации теракта в метро), его адвокаты пытались обжаловать приговор и дошли до Верховного суда, но он отказал им в апелляции в сентябре 2006 года. Приговор пока не приведен в исполнение.