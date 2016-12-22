МЧС сообщило о новых жалобах на запах со свалки «Кучино»

В районе полигона «Кучино», расположенного в подмосковной Балашихе, в течение суток зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) сероводорода. Об этом сообщается на сайте МЧС России.

По данным ведомства, за 16 января от жителей Москвы и области поступило 28 обращений.

«В течение суток на постах ГПБУ «Мосэкомониторинг» в районе полигона твердых бытовых отходов «Кучино» были зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что, по прогнозу Росгидромета, 17 января в Москве и области метеорологические условия не приведут к осложнению экологической обстановки.

Регулярные жалобы от жителей столицы и Подмосковья на запах «тухлой квашеной капусты» начали поступать с 8 декабря 2017 года. С начала 2018 года количество жалоб не уменьшилось. В период с 8 января и по сегодняшний день поступило около 100 обращений о неприятном запахе со свалки «Кучино».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти региона «делают все возможное», чтобы неприятный запах, идущий от мусорного полигона «Кучино», «исчез к концу января».