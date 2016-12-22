Сотрудницы ООН рассказали о домогательствах в организации

15 женщин, работающих в ООН, заявили, что в течение последних пяти лет они сталкивались в организации с сексуальными домогательствами. Эти эпизоды, по их данным, варьировались от словесных домогательств до изнасилований

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Десятки нынешних и бывших сотрудников ООН рассказали о домогательствах в организации и «описали культуру молчания» в отношении жертв этих действий, которая процветает в офисах организации по всему миру. Об этом со ссылкой на данные нескольких женщин, работающих в Организации Объединенных Наций, пишет британская газета The Guardian.

Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш уже признавал, что недооценка ООН ситуации с домогательствами в мире является настоящей проблемой. ООН, как отмечал он тогда, «уделяет приоритетное внимание борьбе с сексуальными домогательствами и поддерживает политику нулевой терпимости [к такому поведению]».

Однако в самой организации, как замечает The Guardian, сотрудники не следуют этому принципу. Из опрошенных газетой женщин — сотрудниц ООН пятнадцать признались, что в течение последних пяти лет сталкивались на работе с сексуальными домогательствами, которые, по их словам, варьировались от словесных домогательств до изнасилований.

«Если вы сообщите об этом, ваша карьера в значительной степени закончится, особенно если вы консультант», — сказала собеседница издания, которая утверждает, что ее во время работы во Всемирной продовольственной программе домогался начальник.

Три женщины — сотрудницы ООН из разных офисов, которые на условиях анонимности сообщили изданию о сексуальных домогательствах по отношению к ним, заявили, что они были вынуждены покинуть свои рабочие места или же им угрожали расторжением трудового контракта за разглашение. Мужчины, которые, предположительно, совершали домогательства, сейчас остаются на своих должностях. Среди них, указывает издание, есть и высокопоставленные представители ООН.

Другая собеседница The Guardian, которая утверждает, что ее изнасиловали высокопоставленные сотрудники ООН, утверждает, что, несмотря на все медицинские освидетельствования и показания свидетелей, внутреннее расследование организации выявило недостаточные доказательства в пользу того, что в отношении нее действительно совершили такое преступление. По ее словам, вместе с работой она также лишилась рабочей визы и провела несколько месяцев в больнице из-за стресса и травмы.

Две женщины утверждают, что в рамках внутреннего расследования в организации не был проведен допрос ключевых свидетелей. Предполагаемым подозреваемым было разрешено остаться на руководящих должностях, у них были полномочия влиять на ход расследования. Еще одна женщина рассказала, что омбудсмен отказался помогать ей в подаче жалобы, поскольку ему стали поступать угрозы от высокопоставленных сотрудников ООН.

Спустя несколько часов после публикации материала Guardian пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик заявил, что руководство организации знает о проблеме поведения своих сотрудников и не закрывает на это глаза.​ Он отметил, что генсек ООН Антониу Гутерреш с самого первого дня пребывания на своей должности назвал сексуальные домогательства главной проблемой.

Сообщения о возможном харассменте в ООН появились на волне скандала о массовых сексуальных домогательствах в Голливуде. Изначально обвинению со стороны деятелей культуры поступали в отношении продюсера Харви Вайнштейна. Продюсер был лишен наград, его исключили из состава британской и американской​ киноакадемий и уволили из созданной им компании The Weinstein Company. Затем последовала серия обвинений в адрес других деятелей культуры, политики и спорта. Среди них оказались актеры Кевин Спейси, Бен Аффлек, Дастин Хоффман и Стивен Сигал, режиссеры Бретт Рэтнер и Ларс фон Триер, а также политики, в том числе Джордж Буш-старший.