Агент Москвы в ЦРУ получил еще 8 лет за шпионаж из тюрьмы

В США за продолжение шпионажа в пользу России суд назначил экс-сотруднику ЦРУ Гарольду Николсону дополнительный срок помимо того, что он уже отбывает с 1997г.

Г.Николсон пошел на сделку с правосудием, признав свою вину. В обмен власти США не стали преследовать сына экс-сотрудника ЦРУ, который помогал отцу передавать Москве секретные сведения.

Гарольд Николсон был осужден на 24 года тюрьмы за шпионаж в пользу России еще в 1997г., однако в 2010г. ему были предъявлены новые обвинения.

Американские правоохранительные органы выяснили, что в период с 2006г. по 2008г. Г.Николсон неоднократно отправлял своего 24-летнего сына Натана на встречу с российскими разведчиками в разных странах мира для передачи информации. Характер переданных Москве данных не разглашается.

Бывший агент ЦРУ передавал сыну во время свиданий в тюрьме данные, записанные на смятых салфетках. По данным следствия, сын осужденного встречался с российскими агентами в Сан-Франциско, Мехико, Лиме, на Кипре и получил от них 47 тыс. долларов.