Самолет из Туниса доставил в Москву 101 пассажира

Самолет из Туниса со 101 пассажиром на борту благополучно прибыл 18 января в аэропорт Домодедово. Среди пассажиров 78 туристов, числящихся в списках туроператоров. Это уже второй рейс из Туниса за последние несколько дней.

Ранее с 16 на 17 января в связи с беспорядками из Туниса уже были вывезены 240 российских туристов. В посольстве России в Тунисе сообщали, что жалоб от них не поступало. Однако Министерство иностранных дел РФ рекомендовало россиянам воздержаться от отдыха в этой стране.

Кроме того, двое российских туристов добровольно остались отдыхать в Тунисе.

Ситуация в Тунисе остается напряженной. 17 января 2011г. там было сформировано правительство национального единства, в которое вошли представители оппозиционных партий.

По всей стране продолжаются массовые митинги и демонстрации. Сегодня стало известно, что в результате трехдневных столкновений в конце минувшей недели в Тунисе погибли около 80 человек.