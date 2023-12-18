По делу о драке у рынка «Садовод» допросили сотрудников ЧОПа

В столичном управлении Следственного комитета допросили сотрудников частного охранного предприятия по делу о драке у рынка «Садовод». Прибывших на подмогу полицейским чоповцев признали потерпевшими

Фото: Олег Яковлев / РБК

В минувшие выходные сотрудники ГСУ СК по Москве допросили трех сотрудников частного охранного предприятия «Витязь-Союз» и шестерых сотрудников полиции, которые были признаны потерпевшими по делу о массовой драке у рынка «Садовод». Об этом РБК рассказал источник, знакомый с материалами дела, информацию подтвердил другой источник, близкий к СК.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета. В частном охранном предприятии не ответили на звонок корреспондента.

Следствие установило, что в пятницу, 15 декабря, 21-летний таксист Сухроб Юсупов отказался выполнять требования сотрудников полиции предоставить документы и проследовать в отдел для установления личности, сообщил источник. По его словам, в ответ на требования полицейского остановиться Юсупов совершил на него наезд, затем вышел из машины, четыре раза ударил сотрудника полиции и сорвал с него погоны. «На место инцидента прибыли еще пятеро полицейских», — отметил собеседник.

Их «окружила толпа мигрантов», говорится в материалах дела, и сотрудники МВД были вынуждены отступить на территорию рынка, где к ним подошло подкрепление из числа сотрудников частного охранного предприятия «Витязь-Союз».

Ранее в МВД сообщали, что пока полицейский пытался задержать водителя, у того произошел «предположительно эпилептический припадок», сотрудник полиции оказал ему доврачебную помощь и вызвал скорую. При этом в момент оказания помощи задержанному к полицейским подошла группа «агрессивно настроенных граждан» более чем из 80 человек и попыталась оттеснить их от водителя.

ЧОП «Витязь-Союз» входит в концерн безопасности «Витязь». На сайте концерна отмечено, что он объединяет частные охранные предприятия — «Витязь-Союз», «Витязь-Резерв», С.Б. «Витязь», «Витязь-XXV», «Витязь-Фаворит» и предприятие технических средств безопасности «Витязь-Техно-Союз». «Такая структура позволяет использовать комплексный подход к обеспечению безопасности, сочетающий элементы физической охраны и полный контроль охраняемых объектов с помощью самых современных технических средств в любом регионе России», — говорится на сайте компании. «Витязь» обеспечивает охрану таких крупных объектов, как ТЦ «Европейский», ТЦ «Москва», рынок «Садовод», мебельный центр «Гранд», продовольственный центр «Фуд Сити», ТЦ «Электронный рай» и многих других объектов бизнеса.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) против участников конфликта с полицией у московского рынка «Садовод» от 15 декабря, по нему проходят 11 человек. В отношении Сухроба Юсупова (уроженца Таджикистана) возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 319 УК (оскорбление представителя власти) и по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Люблинский суд Москвы вынес постановление о выдворении 22 человек после драки у рынка «Садовод»: они признаны виновными по ч. 3 ст. 18.8 и ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП (нарушение режима пребывания в России), последняя предусматривает выдворение. Еще 51 человека суд признал виновными в неповиновении полиции и назначил им арест.

Большинство участников инцидента — уроженцы Таджикистана, сообщил источник.

В пресс-службе торгового комплекса РБК заявили, что конфликт случился не на территории «Садовода», а у соседнего здания.