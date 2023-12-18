 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

По делу о драке у рынка «Садовод» допросили сотрудников ЧОПа

В столичном управлении Следственного комитета допросили сотрудников частного охранного предприятия по делу о драке у рынка «Садовод». Прибывших на подмогу полицейским чоповцев признали потерпевшими
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В минувшие выходные сотрудники ГСУ СК по Москве допросили трех сотрудников частного охранного предприятия «Витязь-Союз» и шестерых сотрудников полиции, которые были признаны потерпевшими по делу о массовой драке у рынка «Садовод». Об этом РБК рассказал источник, знакомый с материалами дела, информацию подтвердил другой источник, близкий к СК.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета. В частном охранном предприятии не ответили на звонок корреспондента.

Следствие установило, что в пятницу, 15 декабря, 21-летний таксист Сухроб Юсупов отказался выполнять требования сотрудников полиции предоставить документы и проследовать в отдел для установления личности, сообщил источник. По его словам, в ответ на требования полицейского остановиться Юсупов совершил на него наезд, затем вышел из машины, четыре раза ударил сотрудника полиции и сорвал с него погоны. «На место инцидента прибыли еще пятеро полицейских», — отметил собеседник.

Их «окружила толпа мигрантов», говорится в материалах дела, и сотрудники МВД были вынуждены отступить на территорию рынка, где к ним подошло подкрепление из числа сотрудников частного охранного предприятия «Витязь-Союз».

Ранее в МВД сообщали, что пока полицейский пытался задержать водителя, у того произошел «предположительно эпилептический припадок», сотрудник полиции оказал ему доврачебную помощь и вызвал скорую. При этом в момент оказания помощи задержанному к полицейским подошла группа «агрессивно настроенных граждан» более чем из 80 человек и попыталась оттеснить их от водителя.

ЧОП «Витязь-Союз» входит в концерн безопасности «Витязь». На сайте концерна отмечено, что он объединяет частные охранные предприятия — «Витязь-Союз», «Витязь-Резерв», С.Б. «Витязь», «Витязь-XXV», «Витязь-Фаворит» и предприятие технических средств безопасности «Витязь-Техно-Союз». «Такая структура позволяет использовать комплексный подход к обеспечению безопасности, сочетающий элементы физической охраны и полный контроль охраняемых объектов с помощью самых современных технических средств в любом регионе России», — говорится на сайте компании.

«Витязь» обеспечивает охрану таких крупных объектов, как ТЦ «Европейский», ТЦ «Москва», рынок «Садовод», мебельный центр «Гранд», продовольственный центр «Фуд Сити», ТЦ «Электронный рай» и многих других объектов бизнеса.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) против участников конфликта с полицией у московского рынка «Садовод» от 15 декабря, по нему проходят 11 человек. В отношении Сухроба Юсупова (уроженца Таджикистана) возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 319 УК (оскорбление представителя власти) и по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2024 год для экономики США — The Economist
«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть
Какие руководители нужны бизнесу в 2024 году, а какие окажутся вне игры
Почему Chat GPT не стал «убийцей Google» и что ждет Сэма Альтмана дальше

Люблинский суд Москвы вынес постановление о выдворении 22 человек после драки у рынка «Садовод»: они признаны виновными по ч. 3 ст. 18.8 и ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП (нарушение режима пребывания в России), последняя предусматривает выдворение. Еще 51 человека суд признал виновными в неповиновении полиции и назначил им арест.

Большинство участников инцидента — уроженцы Таджикистана, сообщил источник.

В пресс-службе торгового комплекса РБК заявили, что конфликт случился не на территории «Садовода», а у соседнего здания.

Авторы
Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Следственный комитет по Москве Рынок Садовод массовая драка хулиганство МВД ЧОП
Материалы по теме
Фигурантами дела о хулиганстве после стычки у «Садовода» стали 11 человек
Общество
Из России выдворят 22 участника драки у рынка «Садовод»
Общество
После конфликта с полицейскими на «Садоводе» задержали более 80 человек
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 98,76 (+0,34) Инвестиции, 19:06 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 90,42 (+0,72) Инвестиции, 19:06
Федерация ответила на жалобу тренера о проблемах с коньками фигуристов Спорт, 21:47
Путин пошутил, что поработает над пунктуальностью Политика, 21:46
ЕС ввел санкции против сына Медведева и Росфинмониторинга Политика, 21:43
В Петербурге после жалобы пациента проверят условия в Боткинской больнице Общество, 21:39
США и Финляндия подписали соглашение о размещении в ней американских сил Политика, 21:23
Путин продлил срок замещения еврооблигаций российских компаний на полгода Инвестиции, 21:12
Почему КНДР в противостоянии с Сеулом увеличивает число ракетных пусков Политика, 21:08
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Умер танцор из клипа Little Big Дмитрий Красилов Общество, 21:05
Политех и «Автотор» представили мул отечественного электромобиля Технологии и медиа, 21:04
Путин упростил получение гражданства белорусами, казахами и молдаванами Политика, 20:59
По делу о драке у рынка «Садовод» допросили сотрудников ЧОПа Общество, 20:46
Директор футбольного клуба побил детского тренера Спорт, 20:46
Суд счел незаконным отзыв Carlsberg прав у «Балтики» на бренды пива Бизнес, 20:43
РЖД сообщили о росте погрузки зерна на 40% к 2022 году Отрасли, 20:36