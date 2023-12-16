МВД задержало более 80 человек после стычки у московского рынка «Садовод»

Фигурантами дела о хулиганстве после стычки у «Садовода» стали 11 человек

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) против участников конфликта с полицией у московского рынка «Садовод» от 15 декабря, по нему проходят 11 человек. Об этом сообщила пресс-служба московского управления ведомства. МВД ранее сообщило, что задержаны более 80 человек.

В СК уточнили, что шестерых фигурантов уже доставили на допрос. «Личности остальных соучастников установлены, предпринимаются меры к их доставлению в следственные органы», — отметили в Следственном комитете.

Инцидент, о котором идет речь, произошел накануне, 15 декабря неподалеку от московского рынка «Садовод». В пресс-службе торгового комплекса РБК уточнили, что конфликт случился не на территории «Садовода», а у соседнего здания.

По информации МВД, в тот день полицейский остановил водителя автомобиля с целью проверить у него документы. Мужчина отказался выполнить требование и попытался скрыться: он сбил сотрудника ведомства и нанес ему телесные повреждения.

Пока полицейский пытался задержать водителя, у того произошел «предположительно эпилептический припадок», сотрудник МВД оказал ему доврачебную помощь и вызвал «скорую», рассказали в ведомстве. При этом в момент оказания помощи задержанному к полицейским подошла группа «агрессивно настроенных граждан» более чем из 80 человек и попыталась оттеснить их от водителя.

Полицейские задержали 82 человека, на них составили протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.1 (мелкое хулиганство), ст. 18.8 КоАП (нарушение миграционного законодательства), сообщили в МВД. По данным СК, свыше 80 из них доставили в следственные органы для проверки на предмет соблюдения миграционного законодательства.

Водителя автомобиля — 21-летнего Сухроба Юсупова арестовали до 16 февраля 2024 года. Против него возбуждено дело об оскорблении представителя власти и применении к нему насилия (ст. 319 УК, ч. 1 ст. 318 УК). По первой статье ему могут грозить исправительные работы на срок до одного года, по второй — до пяти лет лишения свободы.