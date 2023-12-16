Ученые нашли под «Ночным дозором» Рембрандта ранее неизвестный слой

Исследователи из университетов в Нидерландах, Бельгии и Германии обнаружили под картиной голландского художника Рембрандта ван Рейна «Ночной дозор» слой свинца. Результаты их исследования опубликованы в журнале Science Advances.

«Коррелированная нанотомография с использованием рентгеновской флуоресценции и птихографии выявила неизвестный до сих пор «слой», содержащий свинец, который, вероятно, действует как защитный пропиточный слой, нанесенный на холст перед нанесением кварцево—глинистой основы», — говорится в кратком описании статьи.

«Ночной дозор» был написан Рембрандтом в 1642 году. За прошедшие почти четыре столетия картина подвергалась многочисленным химическим и механическим изменениям и другим вмешательствам. Чтобы выяснить состояние полотна, в июле 2019 года и было начато данное исследование.

«Для определения текущего состояния «Ночного дозора» необходимо было понять состав слоев краски и процессы деградации, происходящие в системе разнородных слоев», — объяснили авторы статьи.

Изначально эта картина Рембрандта называлась «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга», однако большинству она известна под названием «Ночной дозор». На ней изображена группа мушкетеров-ополченцев одного из районов Амстердама, которые участвовали в Тридцатилетней войне, длившейся в Европе с 1618 по 1648 год.

Полотно неоднократно реставрировалось. В 1947 году обнаружилось, что за годы картина успела покрыться слоем копоти, а лак потемнел, при том, что фигуры на картине и так находятся на темном фоне. Однако после расчистки выяснилось, что сцена на самом деле происходит днем: положение тени от левой руки капитана Кока показывает, что время действия — не более 14 часов.