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МВД раскрыло крупную нарколабораторию в Тульской области

Глава МВД Колокольцев: в Тульской области задержали производителей наркотиков
Сотрудники полиции задержали 16 членов ОПГ, подозреваемых в совершении не менее 240 наркопреступлений. У них было изъято более 500 кг мефедрона и 700 литров прекурсоров
Фото: МВД России
Фото: МВД России

В России пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), участники которой производили и сбывали наркотики в Московской и Тульской областях, передает официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

«Из незаконного оборота изъято свыше полутонны мефедрона и альфа-PVP, а также порядка 700 литров прекурсоров. Продажа запрещенных веществ была налажена через интернет-магазин. В общей сложности фигурантами совершено не менее 240 наркопреступлений», — рассказал глава министерства Владимир Колокольцев.

Как передает «МВД-Медиа», с января по апрель двое соучастников производили синтетические наркотики в лаборатории в поселке Болоховский Киреевского района Тульской области. Ингредиенты для их изготовления они хранили в гараже. Наркотики распространяли посредством тайников-закладок.

В ОПГ входили руководители, операторы интернет-магазина в теневом сегменте, финансисты и специальная группа силового воздействия для поддержания дисциплины.

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Всего было задержано 16 членов группы, им предъявили обвинения по ст. 228.1 УК России «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», которая предусматривает до пожизненного лишения свободы. Подозреваемых в совершении преступления поместили под стражу.

Также было возбуждено дело по ст. 210 УК России «Организация преступного сообщества или участие в нем». Максимальное наказание по данной статье — так же до 20 лет лишения свободы.

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В августе прошлого года сотрудники ФСБ ликвидировали подпольную нарколабораторию в Белоярском районе Свердловской области. Было изъято более 11 кг наркотического средства мефедрон, лабораторное оборудование и химические реактивы. Нарколаборатория находилась в деревянном доме в деревне Марамзина.

По данному делу в федеральный розыск объявили двух жителей Екатеринбурга — Алексея Цветкова, 1987 года рождения, и Григория Вараксина, 1991 года рождения.

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МВД Владимир Колокольцев ОПГ наркотики
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