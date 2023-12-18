МВД раскрыло крупную нарколабораторию в Тульской области

Сотрудники полиции задержали 16 членов ОПГ, подозреваемых в совершении не менее 240 наркопреступлений. У них было изъято более 500 кг мефедрона и 700 литров прекурсоров

Фото: МВД России

В России пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), участники которой производили и сбывали наркотики в Московской и Тульской областях, передает официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

«Из незаконного оборота изъято свыше полутонны мефедрона и альфа-PVP, а также порядка 700 литров прекурсоров. Продажа запрещенных веществ была налажена через интернет-магазин. В общей сложности фигурантами совершено не менее 240 наркопреступлений», — рассказал глава министерства Владимир Колокольцев.

Как передает «МВД-Медиа», с января по апрель двое соучастников производили синтетические наркотики в лаборатории в поселке Болоховский Киреевского района Тульской области. Ингредиенты для их изготовления они хранили в гараже. Наркотики распространяли посредством тайников-закладок.

В ОПГ входили руководители, операторы интернет-магазина в теневом сегменте, финансисты и специальная группа силового воздействия для поддержания дисциплины.

Всего было задержано 16 членов группы, им предъявили обвинения по ст. 228.1 УК России «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», которая предусматривает до пожизненного лишения свободы. Подозреваемых в совершении преступления поместили под стражу.

Также было возбуждено дело по ст. 210 УК России «Организация преступного сообщества или участие в нем». Максимальное наказание по данной статье — так же до 20 лет лишения свободы.

В августе прошлого года сотрудники ФСБ ликвидировали подпольную нарколабораторию в Белоярском районе Свердловской области. Было изъято более 11 кг наркотического средства мефедрон, лабораторное оборудование и химические реактивы. Нарколаборатория находилась в деревянном доме в деревне Марамзина.

По данному делу в федеральный розыск объявили двух жителей Екатеринбурга — Алексея Цветкова, 1987 года рождения, и Григория Вараксина, 1991 года рождения.