 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Общество ,  
0 

В Забайкалье задержали вице-премьера региона

Вице-премьера Забайкалья и бывшего свердловского замминистра Дубровина задержали

В Забайкальском крае задержали вице-премьера правительства региона Игоря Дубровина, сообщают источники издания «Чита.ру» и собеседник Zab.ru.

По данным источников, это связано с предыдущей работой Дубровина, в Свердловской области. В настоящее время он должен находиться в Екатеринбурге, уточнили собеседники издания.

14 декабря Дубровина уволили с поста исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края. «Освобожден от должности за совершение действий, которые дают основания для утраты доверия к нему», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

СК задержал первого замглавы Джидинского района Бурятии по делу о взятке
Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Дубровин был назначен исполняющим обязанности вице-премьера правительства Забайкальского края в минувшем июне. В августе он стал исполняющим обязанности министра строительства региона, но в ноябре перестал совмещать обе должности и остался лишь врио замглавы краевого правительства с испытательным сроком шесть месяцев.

До этого с 2006 по 2016 год Дубровин работал в сфере гражданского и военного строительства. В 2017–2019-м был замминистра строительства Свердловской области. С 2020 года руководил ГКУ «Управление капитального строительства Свердловской области», после чего переехал в Забайкалье.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Забайкальский край вице-премьер задержание увольнение Свердловская область

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
В Петербурге задержали экс-главу «Метростроя Северной столицы»
Общество
В Петербурге экс-полицейского задержали за легализацию 100 тыс. мигрантов
Общество
ФСБ задержала мэра челябинского Троицка за взятку беговой дорожкой
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 97,74 (+0,79) Инвестиции, 14 дек, 16:25 Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 89,67 (-0,22) Инвестиции, 14 дек, 16:25
Боец UFC Дудакова: «Решили устроить небольшой праздник патриотизма» Спорт, 08:05
В Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков Общество, 08:01
Авиакомпании попросили возможность получать запчасти еще из семи стран Бизнес, 08:00
ЕС согласовал 12-й пакет санкций, пока канцлер Австрии вышел из зала Политика, 07:59
В Забайкалье задержали вице-премьера региона Общество, 07:49
Транспортный налог 2024: ставки, льготы и что будет, если не платить Авто, 07:40
Россиянка-боец UFC рассказала сколько потратила на жизнь в США Спорт, 07:31
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Боец UFC Дудакова: «Решили устроить небольшой праздник патриотизма» Спорт, 07:31
Япония ввела санкции против российских алмазов Политика, 07:25
«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть Pro, 07:00
Всемирный банк сообщил о росте долгов других стран перед Россией Экономика, 07:00
В Свердловской области загорелась крыша цеха на промплощадке Общество, 06:56
Из-за шторма на Камчатке пострадали четыре села Общество, 06:38
Автомобильные коды регионов России: что изменилось Авто, 06:33