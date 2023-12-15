В Забайкалье задержали вице-премьера региона

В Забайкальском крае задержали вице-премьера правительства региона Игоря Дубровина, сообщают источники издания «Чита.ру» и собеседник Zab.ru.

По данным источников, это связано с предыдущей работой Дубровина, в Свердловской области. В настоящее время он должен находиться в Екатеринбурге, уточнили собеседники издания.

14 декабря Дубровина уволили с поста исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края. «Освобожден от должности за совершение действий, которые дают основания для утраты доверия к нему», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Дубровин был назначен исполняющим обязанности вице-премьера правительства Забайкальского края в минувшем июне. В августе он стал исполняющим обязанности министра строительства региона, но в ноябре перестал совмещать обе должности и остался лишь врио замглавы краевого правительства с испытательным сроком шесть месяцев.

До этого с 2006 по 2016 год Дубровин работал в сфере гражданского и военного строительства. В 2017–2019-м был замминистра строительства Свердловской области. С 2020 года руководил ГКУ «Управление капитального строительства Свердловской области», после чего переехал в Забайкалье.