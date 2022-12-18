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Умер генерал Моисеев, проработавший министром обороны СССР один день

На 84-м году жизни умер генерал армии Михаил Моисеев
Экс-начальник Генштаба ВС СССР Михаил Моисеев скончался 18 декабря на 84-м году жизни. В 1991 году, во время августовского путча, он пробыл врио министра обороны СССР всего один день
Михаил Моисеев
Михаил Моисеев (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Умер бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР генерал армии Михаил Моисеев, сообщается на сайтах Российского союза ветеранов и Клуба военачальников.

Генерал скончался 18 декабря на 84-м году жизни.

«Перестало биться сердце известного государственного и военного деятеля, великого сына СССР и России, истинного патриота, всю свою жизнь положившего на алтарь служения Отечеству», — говорится в сообщении союза ветеранов.

Моисеев родился 22 января 1939 года в селе Малый Ивер Свободненского района Амурской области. В 1962 году окончил Дальневосточное (бывшее 2-е Горьковское мотоциклетное, Проскуровское и Хмельницкое танковое) танковое училище в Благовещенске, в 1972-м — Военную академию им. М.В. Фрунзе, а в 1982-м — Военную академию Генштаба ВС СССР им. К.Е. Ворошилова.

С 1985 по 1987 год был начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Дальневосточного военного округа, с 1987 по 1988 год командовал войсками ДВО.

С 1988 по 1991 год занимал должность начальника Генштаба ВС СССР — первого заместителя министра обороны СССР.

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В 1991 году, во время августовского путча, пробыл врио министра обороны СССР всего один день. Им он стал 22 августа, после ареста и отставки министра обороны Дмитрия Язова, а уже на следующий день был освобожден от этой должности и поста начальника Генштаба ВС СССР. В ноября 1991 года уволен в запас.

С 1996 по 1999 год работал главным специалистом Генштаба ВС России. С 2008 по 2011 год был генеральным инспектором, членом коллегии Минобороны России.

С 2011 по 2016 год был депутатом Госдумы от Хабаровского края («Единая Россия») и заместителем председателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. С 1998 года занимал пост заместителя председателя Координационного совета при председателе Совета Федерации.

С 2008 года возглавлял Совет Общероссийской общественной организации ветеранов ВС, с 2011 года был членом Координационного совета по делам ветеранов при правительстве, с 2012 года возглавлял «Российский союз ветеранов».

Звание генерала армии получил 15 февраля 1989 года, в день вывода войск из Афганистана. Награжден в том числе орденами Александра Невского, Почета, Боевого Красного Знамени, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» второй и третьей степеней.

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Елена Чернышова
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Алена Нефедова
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